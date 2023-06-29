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Ким Мин Чжэ сделал окончательный выбор между Ман Юнайтед и Баварией
Центрбек Наполи выбрал чемпиона Германии
Фото: twitter.com/sscnapoli
Центральный защитник “Наполи” Ким Мин Чжэ решил сменить одного чемпиона на другого, выбрав своим следующим клубом “Баварию”.
Как информирует журналист Sky Sport Deutschland Флориан Платтенберг, 26-летний центрбек сказал свое окончательное “да” мюнхенской “Баварии”. Клубу Бундеслиги удалось убедить Кима после серии переговоров с ним и его агентами. До последнего на футболиста также претендовал “Манчестер Юнайтед”.
Ким Мин Чжэ присоединится к “Баварии” через несколько дней после окончания своих сборов в армии. “Бавария” подпишет корейца за 50 млн евро, сам Ким Мин Чжэ будет получать 10-12 млн евро в год.
Трансфер Кима фактически подтверждает и предстоящий переход Лукаса Эрнандеса в “Пари Сен-Жермен”.
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