Ким Мин Чжэ сделал окончательный выбор между Ман Юнайтед и Баварией 

Центральный защитник “Наполи” Ким Мин Чжэ решил сменить одного чемпиона на другого, выбрав своим следующим клубом “Баварию”.

Как информирует журналист Sky Sport Deutschland Флориан Платтенберг, 26-летний центрбек сказал свое окончательное “да” мюнхенской “Баварии”. Клубу Бундеслиги удалось убедить Кима после серии переговоров с ним и его агентами. До последнего на футболиста также претендовал “Манчестер Юнайтед”.

Ким Мин Чжэ присоединится к “Баварии” через несколько дней после окончания своих сборов в армии. “Бавария” подпишет корейца за 50 млн евро, сам Ким Мин Чжэ будет получать 10-12 млн евро в год.

Трансфер Кима фактически подтверждает и предстоящий переход Лукаса Эрнандеса в “Пари Сен-Жермен”.