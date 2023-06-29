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Ким Мин Чжэ сделал окончательный выбор между Ман Юнайтед и Баварией 

Германия
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Центрбек Наполи выбрал чемпиона Германии

Ким Мин Чжэ сделал окончательный выбор между Ман Юнайтед и Баварией 

Фото: twitter.com/sscnapoli

UA-Футбол
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Центральный защитник “Наполи” Ким Мин Чжэ решил сменить одного чемпиона на другого, выбрав своим следующим клубом “Баварию”.

Как информирует журналист Sky Sport Deutschland Флориан Платтенберг, 26-летний центрбек сказал свое окончательное “да” мюнхенской “Баварии”. Клубу Бундеслиги удалось убедить Кима после серии переговоров с ним и его агентами. До последнего на футболиста также претендовал “Манчестер Юнайтед”.

Ким Мин Чжэ присоединится к “Баварии” через несколько дней после окончания своих сборов в армии. “Бавария” подпишет корейца за 50 млн евро, сам Ким Мин Чжэ будет получать 10-12 млн евро в год.

Трансфер Кима фактически подтверждает и предстоящий переход Лукаса Эрнандеса в “Пари Сен-Жермен”.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Ким Мин Чжэ
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Источник:
Florian Plettenberg

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