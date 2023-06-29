Унион не сможет проводить матчи Лиги чемпионов на Ан дер Альтен Ферстерай

В предстоящем сезоне берлинский “Унион” впервые в своей истории сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне “железные” выступали в Лиге Европы, и проводили домашние матчи на своем стадионе “Ан дер Альтен Ферстерай” (Дом старого Лесника) в берлинском районе Кепенике. Стадионе “Униона” примечательный тем, что большинство из 22000 его мест – стоячие.

УЕФА готов был в виде исключения допустить “Ан дер Альтен Ферстерай” и к Лиге чемпионов, но как пишет Bild, стадион “Униона” не сможет удовлетворить необходимые критерии соревнования в вопросах дополнительных мест для медиа, спонсоров и VIP-персон.

Поэтому “Унион” вероятнее всего будет проводить свои домашние матчи Лиги чемпионов на “Олимпиаштадионе”. В этом для берлинского клуба будет и финансовая выгода. Аншлаг на “Ан дер Альтен Ферстерай” приносит “Униону” в среднем около 500 000 евро, на “Олимпиаштадионе” эта цифра вырастет до двух миллионов.