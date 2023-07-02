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Бавария оформит подписание защитника Наполи Кима в течение следующих 10 дней

Германия
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Уже все согласовано между клубами

Бавария оформит подписание защитника Наполи Кима в течение следующих 10 дней

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" официально подпишет центрального защитника "Наполи" Ким Мин Дже в течение следующих 10 дней. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Источники итальянского инсайдера подтвердили информацию о переходе корейца. Мюнхенцы планируют провести все процедуры активации клаусулы в ближайшее время.

Пятилетний контракт с Кимом был согласован в начале недели.

Возможность выкупа по клаусуле вступила в силу 1 июля. Сумма, которую получат неаполитанцы, составляет 50-70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Наполи (Неаполь) Ким Мин Чжэ
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Источник:
Fabrizio Romano

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