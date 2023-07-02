Бавария оформит подписание защитника Наполи Кима в течение следующих 10 дней

Мюнхенская "Бавария" официально подпишет центрального защитника "Наполи" Ким Мин Дже в течение следующих 10 дней. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Источники итальянского инсайдера подтвердили информацию о переходе корейца. Мюнхенцы планируют провести все процедуры активации клаусулы в ближайшее время.

Пятилетний контракт с Кимом был согласован в начале недели.

Возможность выкупа по клаусуле вступила в силу 1 июля. Сумма, которую получат неаполитанцы, составляет 50-70 миллионов евро.