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Боруссия подписала полузащитника Вольфсбурга. Известен игровой номер новичка

Германия
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Он возьмет "восьмерку"

Боруссия подписала полузащитника Вольфсбурга. Известен игровой номер новичка

Фото: "Боруссия Дортмунд"

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании полузащитника "Вольфсбурга" Феликса Нмечи. Стороны заключили договор до лета 2028-го.

22-летний хавбек взял 8-ой номер.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что за немца "Дортмунд" заплатит 32 миллиона евро.

В минувшем сезоне Нмеча провел за "Вольфсбург" 32 поединка, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд)
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Источник:
bvb.de

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