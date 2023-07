Боруссия подписала полузащитника Вольфсбурга. Известен игровой номер новичка

"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании полузащитника "Вольфсбурга" Феликса Нмечи. Стороны заключили договор до лета 2028-го.

22-летний хавбек взял 8-ой номер.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что за немца "Дортмунд" заплатит 32 миллиона евро.

В минувшем сезоне Нмеча провел за "Вольфсбург" 32 поединка, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Borussia Dortmund have completed the signing of Felix Nmecha from VfL Wolfsburg on a deal until 2028 ???? pic.twitter.com/23Qtj4D8i3