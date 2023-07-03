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Боруссия подписала полузащитника Вольфсбурга. Известен игровой номер новичка
Он возьмет "восьмерку"
Фото: "Боруссия Дортмунд"
"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании полузащитника "Вольфсбурга" Феликса Нмечи. Стороны заключили договор до лета 2028-го.
22-летний хавбек взял 8-ой номер.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что за немца "Дортмунд" заплатит 32 миллиона евро.
В минувшем сезоне Нмеча провел за "Вольфсбург" 32 поединка, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Borussia Dortmund have completed the signing of Felix Nmecha from VfL Wolfsburg on a deal until 2028 ???? pic.twitter.com/23Qtj4D8i3— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 3, 2023
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