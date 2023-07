Бавария активировала опцию выкупа в контракте Ким Мин Чжэ. Сторонам осталось подписать контракт

"Бавария" активировала опцию выкупа в контракте защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ. "Мюнхенцы" заплатят 50 миллионов евро.

Игрок уже прошел медосмотр и сторонам осталось только подписать контракт.

В минувшем сезоне Ким Мин Чжэ провел за "Наполи" 45 поединков, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

