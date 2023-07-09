  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария собирается сделать новое предложение о трансфере Харри Кейна
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария собирается сделать новое предложение о трансфере Харри Кейна

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Нападающий все еще не решил, стоит ли менять клуб

Бавария собирается сделать новое предложение о трансфере Харри Кейна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" все еще заинтересована в подписании контракта с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным ресурса, "Бавария" готова сделать улучшенное предложение по форварду. Мюнхенский клуб готов предложить 81 миллион евро. При этом "Бавария" хочет, чтобы трансфер был урегулирован быстро.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" не планирует продавать Кейна и предложил ему новый контракт со значительным увеличением заработной платы.

По теме
yellow-arrow
Таловеров – о слухах на счет трансфера в Вердер: Сейчас не хочу ни о чем думать
yellow-arrow
Интер планирует потратить на Зоммера 6 миллионов евро. Впереди еще будут переговоры по Трубину.
yellow-arrow
Трансфер Уокера может обойтись Баварии всего в 15 миллионов евро. Условия контракта согласованы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Romantíco777 (Alicante)
09.07.2023 в 11:50
В Баварії там взагалі з глузду зійшли???
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде