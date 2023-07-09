Бавария собирается сделать новое предложение о трансфере Харри Кейна

"Бавария" все еще заинтересована в подписании контракта с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным ресурса, "Бавария" готова сделать улучшенное предложение по форварду. Мюнхенский клуб готов предложить 81 миллион евро. При этом "Бавария" хочет, чтобы трансфер был урегулирован быстро.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" не планирует продавать Кейна и предложил ему новый контракт со значительным увеличением заработной платы.