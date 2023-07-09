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Бавария сделала улучшеное предложение по Кейну

Германия
(1 голосов)

Немецкий клуб увеличил цену сделки

Бавария сделала улучшеное предложение по Кейну

Фото: Tottenham Hotspur

Новина українською

"Бавария" сделала новое предложение по Гарри Кейну. На этот раз немецкий клуб предложил 80 млн евро + бонусы. В прошлый раз "шпоры" отказали в трансфере за сумму 70 млн евро, об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы не перестают надеяться на удачную сделку с "Тоттенхэмом". Сообщалось, что сам форвард также хочет перейти в немецкий гранд.

В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и отдал 5 ассистов в 49 матчах.

Сейчас трансферная стоимость футболиста по версии transfermarkt составляет 90 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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