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Бавария сделала улучшеное предложение по Кейну
Немецкий клуб увеличил цену сделки
Фото: Tottenham Hotspur
"Бавария" сделала новое предложение по Гарри Кейну. На этот раз немецкий клуб предложил 80 млн евро + бонусы. В прошлый раз "шпоры" отказали в трансфере за сумму 70 млн евро, об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
Мюнхенцы не перестают надеяться на удачную сделку с "Тоттенхэмом". Сообщалось, что сам форвард также хочет перейти в немецкий гранд.
В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и отдал 5 ассистов в 49 матчах.
Сейчас трансферная стоимость футболиста по версии transfermarkt составляет 90 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года.
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