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Форвард Ланса станет самым дорогим трансфером в истории Лейпцига

Германия
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Побьет рекорд Собослаи

Форвард Ланса станет самым дорогим трансфером в истории Лейпцига

Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Лейпциг" оформил трансфер форварда "Ланса" Лои Опенди.

"Быки" заплатят за 23-летнего бельгийца 38 млн евро + бонусы. Этот переход станет самым дорогим в истории немецкого клуба. Предыдущим рекордом по этому показателю был трансфер Доминика Собослаи за 36 миллионов.

Сам Лои подпишет контракт с "Лейпцигом" на 5 лет.

Романо сообщает, что в ближайшие дни Опенда пройдет медицинское обследование в новом клубе.

В прошлом сезоне Опенда провел 42 матча, забил 21 гол и оформил 4 ассиста.

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В статье: РБ Лейпциг Ланс
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Источник:
Fabrizio Romano

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