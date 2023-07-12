Форвард Ланса станет самым дорогим трансфером в истории Лейпцига

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Лейпциг" оформил трансфер форварда "Ланса" Лои Опенди.

"Быки" заплатят за 23-летнего бельгийца 38 млн евро + бонусы. Этот переход станет самым дорогим в истории немецкого клуба. Предыдущим рекордом по этому показателю был трансфер Доминика Собослаи за 36 миллионов.

Сам Лои подпишет контракт с "Лейпцигом" на 5 лет.

Романо сообщает, что в ближайшие дни Опенда пройдет медицинское обследование в новом клубе.

В прошлом сезоне Опенда провел 42 матча, забил 21 гол и оформил 4 ассиста.