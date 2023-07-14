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Лейпциг объявил о переходе нападающего Ланса за почти 50 миллионов евро

Германия
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Опенада – 4-й лучший бомбардир Лиги 1 в минувшем сезоне

Лейпциг объявил о переходе нападающего Ланса за почти 50 миллионов евро

фото - twitter.com/RCLens

Новина українською

"Лейпциг" объявил о переходе нападающего "Ланса" Лои Опенды. 23-летний бельгийский нападающий подписал контракт на 5 лет.

Считается, что немецкий клуб заплатил 43-46 миллионов евро. Ещё 6 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Бельгиец стал 4-м самым лучшим бомбардиром Лиги 1 в минувшем сезоне. Форвард забил 21 гол в 38-и турах и пропустил себя вперед только Джонатана Дэвида, Килиана Мбаппе и Александра Лаказетта.

Опенада взял в клубе 17-й номер.

Лои пришел в "Ланс" из "Брюгге" прошлым летом за 11,8 миллионов евро.

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В статье: РБ Лейпциг Ланс
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