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Лейпциг объявил о переходе нападающего Ланса за почти 50 миллионов евро
Опенада – 4-й лучший бомбардир Лиги 1 в минувшем сезоне
фото - twitter.com/RCLens
"Лейпциг" объявил о переходе нападающего "Ланса" Лои Опенды. 23-летний бельгийский нападающий подписал контракт на 5 лет.
Считается, что немецкий клуб заплатил 43-46 миллионов евро. Ещё 6 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
Бельгиец стал 4-м самым лучшим бомбардиром Лиги 1 в минувшем сезоне. Форвард забил 21 гол в 38-и турах и пропустил себя вперед только Джонатана Дэвида, Килиана Мбаппе и Александра Лаказетта.
Опенада взял в клубе 17-й номер.
Лои пришел в "Ланс" из "Брюгге" прошлым летом за 11,8 миллионов евро.
DONE DEAL! ????— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) July 14, 2023
23-year-old striker Loïs Openda joins RBL from @RCLens on a five-year deal until June 2028.
Welcome to Leipzig, Loïs! ????⚪ pic.twitter.com/Ezq0x0eBCF
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