Лейпциг объявил о переходе нападающего Ланса за почти 50 миллионов евро

"Лейпциг" объявил о переходе нападающего "Ланса" Лои Опенды. 23-летний бельгийский нападающий подписал контракт на 5 лет.

Считается, что немецкий клуб заплатил 43-46 миллионов евро. Ещё 6 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Бельгиец стал 4-м самым лучшим бомбардиром Лиги 1 в минувшем сезоне. Форвард забил 21 гол в 38-и турах и пропустил себя вперед только Джонатана Дэвида, Килиана Мбаппе и Александра Лаказетта.

Опенада взял в клубе 17-й номер.

Лои пришел в "Ланс" из "Брюгге" прошлым летом за 11,8 миллионов евро.

DONE DEAL! ????



23-year-old striker Loïs Openda joins RBL from @RCLens on a five-year deal until June 2028.



Welcome to Leipzig, Loïs! ????⚪ pic.twitter.com/Ezq0x0eBCF