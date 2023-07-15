Нойер пропустит начало сезона из-за травмы. Он не выходил на поле с ноября

Легенда "Баварии" Мануэль Нойер, вероятно, пропустит несколько матчей на старте нового сезона.

Об этом в интервью Kicker рассказал тренер Томас Тухель.

"Нужно еще немного времени и терпения. Возвращение в первом туре Бундеслиги или, тем более, Суперкубке было бы слишком амбициозным. Мы надеемся, что Мануэль вернется в состав в течение августа".

В азиатское турне "Баварии" Нойер также не поедет - пока что он тренируется только по индивидуальной программе.

37-летний вратарь сломал ногу во время катания на лыжах в прошлом декабре. Его последний выход на поле датирован 12 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что сменщики Нойера - Ян Зоммер и Александр Нюбель - с большой вероятностью покинут "Баварию" до старта нового сезона.