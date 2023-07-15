Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер пропустит начало сезона из-за травмы. Он не выходил на поле с ноября
Плохие новости для "Баварии"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Felix Hörhager/picture alliance
Легенда "Баварии" Мануэль Нойер, вероятно, пропустит несколько матчей на старте нового сезона.
Об этом в интервью Kicker рассказал тренер Томас Тухель.
"Нужно еще немного времени и терпения. Возвращение в первом туре Бундеслиги или, тем более, Суперкубке было бы слишком амбициозным. Мы надеемся, что Мануэль вернется в состав в течение августа".
В азиатское турне "Баварии" Нойер также не поедет - пока что он тренируется только по индивидуальной программе.
37-летний вратарь сломал ногу во время катания на лыжах в прошлом декабре. Его последний выход на поле датирован 12 ноября 2022 года.
Ранее сообщалось, что сменщики Нойера - Ян Зоммер и Александр Нюбель - с большой вероятностью покинут "Баварию" до старта нового сезона.
Популярное сейчас
- Ярмоленко рассказал, почему отказался от десятого номера в Динамо
- Источник: Днепр-1 предложил 300 тысяч долларов за лучшего бомбардира Первой лиги
- Украинские пограничники зафиксировали движение большой колонны вагнеровцев в Беларуси
- Манчестер Сити нацелился на защитника Баварии
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
Новости по теме
- 23:38 Зарубежные Нойер не вернется к тренировкам на следующей неделе. Вратарь может пропустить турне по Азии
- 18:10 Зарубежные В Баварии недовольны игрой Зоммера. Вратарь может покинуть клуб летом
- 17:47 Зарубежные Игрокам и руководству Баварии понравилось как Тухель поставил себя в клубе в первые дни