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Лейпциг купил за 43 миллиона лучшего бомбардира вице-чемпиона Франции

Германия
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23-летний бельгиец едет покорять Бундеслигу

Лейпциг купил за 43 миллиона лучшего бомбардира вице-чемпиона Франции

фото - РБ Лейпциг

Новина українською

Летом "Лейпциг" потерял двух ключевых игроков атаки – форварда Нкунку и атакующего хавбека Собослаи. Чтобы удержаться в числе соискателей наград, красным быкам нужна замена. Для Нкунку они ее нашли во Франции.

"Лейпциг" объявил о переходе Луа Опенды из "Ланса", который в прошлом сезоне занял второе место в Лиге 1. По информации transfermarkt, французский клуб получил за своего игрока 43 миллиона евро. "Ланс" купил его у "Брюгге" за 16 млн в прошлом году. При этом Опенда раскрылся в "Виттесе", за который играл на правах аренды.

Контракт между "Лейпцигом" и форвардом подписан на 5 лет, Луа будет играть под 17-м номером. В прошлом сезоне Опенда забил 21 гол в 38 матчах. В 2022-м дебютировал в составе сборной Бельгии, с тех пор принял участие в 9 матчах, в которых забил 2 гола.

Ранее "Лейпциг" купил у "Хоффенхайма" Кристофа Баумгартнера за 24 млн евро. Такую же суму было потрачено на словенского форварда Сеско.

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В статье: РБ Лейпциг Ланс
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