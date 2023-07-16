Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Горецка неудовлетворительно провел концовку сезона, ему есть куда расти
Тренер раскритиковал своего подопечного
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
Наставник "Баварии" Томас Тухель рассказал о будущем полузащитников Леона Горецки и Райана Гравенберха:
"Я не могу гарантировать, что любой футболист будет в составе 1 сентября. До закрытия трансферного окна еще слишком далеко. Но я могу заверить вас, что оба игрока сейчас в команде.
Думаю, что Райан сейчас находится в статусе претендента на место в составе, и ему нужно получить максимум из этой роли.
Леон неудовлетворительно провел концовку сезона. Исходя из его статуса, мы многое от него ожидаем. Ему есть куда расти, и наша задача помочь в этом. Но я еще не слышал от Леона, что у него есть другие планы", - сказал Тухель.
Популярное сейчас
- Интер нашел замену Лукаку: миланцы хотят оформить трансфер нападающего Арсенала
- Джокович – Алькарас: Анонс сегодняшнего финала Уимблдон 2023
- Российские ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове
- Лейпциг купил за 43 миллиона лучшего бомбардира вице-чемпиона Франции
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО