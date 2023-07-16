Тухель: Горецка неудовлетворительно провел концовку сезона, ему есть куда расти

Наставник "Баварии" Томас Тухель рассказал о будущем полузащитников Леона Горецки и Райана Гравенберха:

"Я не могу гарантировать, что любой футболист будет в составе 1 сентября. До закрытия трансферного окна еще слишком далеко. Но я могу заверить вас, что оба игрока сейчас в команде.

Думаю, что Райан сейчас находится в статусе претендента на место в составе, и ему нужно получить максимум из этой роли.

Леон неудовлетворительно провел концовку сезона. Исходя из его статуса, мы многое от него ожидаем. Ему есть куда расти, и наша задача помочь в этом. Но я еще не слышал от Леона, что у него есть другие планы", - сказал Тухель.