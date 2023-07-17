Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава совета директоров Тоттенхэма принял решение по Харри Кейну
Кейн все ещё хочет уйти
Фото: Tottenham Hotspur
Пледседатель совета директоров "Тоттенхэма" Даниэль Леви не будет продавать Харри Кейна этим летом. Он рассчитывает, что нападающий подпишет новый контракт на сильно улучшенных условиях по ходу следующего сезона.
Леви заявил, что не будет продавать нападающего в частной беседе внутри клуба.
Отметим, что сам Кейн хочет в "Баварию" и принял решение уйти. Об этом недавно заявил и почетный президент "Баварии" Ули Хенесс:
"Харри Кейн очень четко дал понять, что его решение было принято. Если он сдержит свое слово, то мы подпишем его", – сказал Хенесс.
Daniel Levy has reiterated internally a few days ago that he would not sell Harry Kane this summer. The Spurs boss is hoping that Kane would extend his contract on significantly better terms over the course of the coming season [@mano_bonke, @kessler_philipp] pic.twitter.com/TJF4bH1uBx— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 17, 2023
Популярное сейчас
- Автобус с игроками российского клуба чуть не провалился в воду при взрыве на Крымском мосту
- Бывший вице-президент Шахтера хочет создать на своем канале единый телепул УПЛ, - СМИ
- "Динамо использовали". Инсайдерский телеграмм-канал обвинил спарринг-партнера киевлян в игре на контору
- Сразу 3 клуба рассчитывают побороться за Павара
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО