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Глава совета директоров Тоттенхэма принял решение по Харри Кейну

Германия
(1 голосов)

Кейн все ещё хочет уйти

Глава совета директоров Тоттенхэма принял решение по Харри Кейну

Фото: Tottenham Hotspur

Новина українською

Пледседатель совета директоров "Тоттенхэма" Даниэль Леви не будет продавать Харри Кейна этим летом. Он рассчитывает, что нападающий подпишет новый контракт на сильно улучшенных условиях по ходу следующего сезона.

Леви заявил, что не будет продавать нападающего в частной беседе внутри клуба.

Отметим, что сам Кейн хочет в "Баварию" и принял решение уйти. Об этом недавно заявил и почетный президент "Баварии" Ули Хенесс:

"Харри Кейн очень четко дал понять, что его решение было принято. Если он сдержит свое слово, то мы подпишем его", – сказал Хенесс.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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