Бавария разгромила 27:0 клуб из 9-го дивизиона Германии

"Бавария" безжалостно расправилась в товарищеском матче с клубом из 9-го дивизиона Германии "Роттах-Эгерн" (27:0). В первом тайме "мюнхенцы" забили 18 мячей.

По пента-трику (5 мячей) оформили Матис Тель и Джамал Мусиала. Также хет-трик оформил Серж Гнабри. По голу забили Лерой Сане, Дайо Упамекано, Нуссаир Мазрауи, Конрад Лаймер и Альфонсо Дэвис.

Ещё 5 мячей, но уже во втором тайме забил Марсель Забитцер. По одному разу забили Рафаэл Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садьо Мане.

Следующий матч "Бавария" сыграет против "Манчестер Сити" 26-го июля.