Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария разгромила 27:0 клуб из 9-го дивизиона Германии
Разыгрались
Фото: fcbayern.com
"Бавария" безжалостно расправилась в товарищеском матче с клубом из 9-го дивизиона Германии "Роттах-Эгерн" (27:0). В первом тайме "мюнхенцы" забили 18 мячей.
По пента-трику (5 мячей) оформили Матис Тель и Джамал Мусиала. Также хет-трик оформил Серж Гнабри. По голу забили Лерой Сане, Дайо Упамекано, Нуссаир Мазрауи, Конрад Лаймер и Альфонсо Дэвис.
Ещё 5 мячей, но уже во втором тайме забил Марсель Забитцер. По одному разу забили Рафаэл Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садьо Мане.
Следующий матч "Бавария" сыграет против "Манчестер Сити" 26-го июля.
Популярное сейчас
- Ультрас Шахтера: Гай - русский черт
- Аякс – Шахтер 3:0. Без шансов на положительный результат для чемпиона Украины
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Лейпциг купил за 43 миллиона лучшего бомбардира вице-чемпиона Франции
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО