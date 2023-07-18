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Бавария разгромила 27:0 клуб из 9-го дивизиона Германии

Германия
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(1 голосов)

Разыгрались

Бавария разгромила 27:0 клуб из 9-го дивизиона Германии

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" безжалостно расправилась в товарищеском матче с клубом из 9-го дивизиона Германии "Роттах-Эгерн" (27:0). В первом тайме "мюнхенцы" забили 18 мячей.

По пента-трику (5 мячей) оформили Матис Тель и Джамал Мусиала. Также хет-трик оформил Серж Гнабри. По голу забили Лерой Сане, Дайо Упамекано, Нуссаир Мазрауи, Конрад Лаймер и Альфонсо Дэвис.

Ещё 5 мячей, но уже во втором тайме забил Марсель Забитцер. По одному разу забили Рафаэл Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садьо Мане.

Следующий матч "Бавария" сыграет против "Манчестер Сити" 26-го июля.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
18.07.2023 в 22:51
І що, з Ман.Сіті все буде навпаки, 0-27? :))
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