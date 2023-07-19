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Лейпциг арендовал у ПСЖ Хави Симонса. Опции выкупа не будет

Германия
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У молодого таланта точно будет игровая практика

Лейпциг арендовал у ПСЖ Хави Симонса. Опции выкупа не будет

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"Лейпциг" объявил о подписании Хави Симонса из "ПСЖ". Стороны согласовали аренду на 1 сезон без опции выкупа футболиста.

Недавно "ПСЖ" выкупил контракт Симонса у "ПСВ" всего за 6 миллионов евро. Считалось, что футболист будет играть, если клуб покинут Мбаппе или Неймар, иначе его отправят в аренду.

Хави провел яркий сезон в "ПСВ" после трансфера из "ПСЖ" летом 2022-го свободным агентом. В 48 поединках он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нидерландского хавбека в 40 миллионов евро.

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В статье: РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Хави Симонс
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