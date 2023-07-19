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Лейпциг арендовал у ПСЖ Хави Симонса. Опции выкупа не будет
У молодого таланта точно будет игровая практика
Фото: twitter.com/RBLeipzig
"Лейпциг" объявил о подписании Хави Симонса из "ПСЖ". Стороны согласовали аренду на 1 сезон без опции выкупа футболиста.
Недавно "ПСЖ" выкупил контракт Симонса у "ПСВ" всего за 6 миллионов евро. Считалось, что футболист будет играть, если клуб покинут Мбаппе или Неймар, иначе его отправят в аренду.
Хави провел яркий сезон в "ПСВ" после трансфера из "ПСЖ" летом 2022-го свободным агентом. В 48 поединках он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нидерландского хавбека в 40 миллионов евро.
Geschäftsführer Sport, Max Eberl: "Wir konnten mit Xavi #Simons aus meiner Sicht ein absolutes Ausnahmetalent für uns gewinnen. Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball und bringt alles mit, um… pic.twitter.com/5zNdo066CB— RB Leipzig (@RBLeipzig) July 19, 2023
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