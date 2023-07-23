Байер заплатил 17 миллионов за форварда Униона

Форвард Виктор Бонифасе сменил "Унион" Берлин на "Байер" Леверкузен. 22-летний нападающий обошелся клубу в 17 миллионов евро

Бонифасе стал открытием сезона в Лиге Европы. Нигерийский нападающий забил шесть голов и оформил 17 результативных действий.

Контракт с "Байером" будет рассчитан до 2028 года. Бонифасе станет прямым конкурентом для Сердара Азмуна.