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Байер заплатил 17 миллионов за форварда Униона

Германия
(1 голосов)

Нападающий подписал контракт на пять лет

Байер заплатил 17 миллионов за форварда Униона

ФК Байер/Автор неизвестен

Новина українською

Форвард Виктор Бонифасе сменил "Унион" Берлин на "Байер" Леверкузен. 22-летний нападающий обошелся клубу в 17 миллионов евро

Бонифасе стал открытием сезона в Лиге Европы. Нигерийский нападающий забил шесть голов и оформил 17 результативных действий.

Контракт с "Байером" будет рассчитан до 2028 года. Бонифасе станет прямым конкурентом для Сердара Азмуна.

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В статье: Байер (Леверкузен) Унион (Берлин)
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Источник:
Сайт ФК "Байер"

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