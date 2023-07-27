Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу

Футбольная элита редко открывала двери украинцам.

Советское время не исключение. Какая там провинция? Даже лучшие клубы СССР тушевались на фоне соперников с той стороны Железного Занавеса. В сезоне-1987/88 "Спартак" дома победил "Вердер" 4:1, но уже в ответном матче был уничтожен 2:6.

"Мы с папой смотрели эту игру, и меня поразило, как работала немецкая команда", – вот так просто зародилась мечта.

Парню было всего 17 лет, но он уже играл за юношескую сборную Союза вместе с Кирьяковым и Саленко. Зарплата 120 рублей в дубле "Днепра" – больше, чем у отца.

Но это Украина, и до Бундеслиги отсюда ох как далеко.

***

Армия – обязательный элемент совдепа – догнала в 18.

Привет, киевский СКА – место сбора футбольных талантов, которыми пренебрег главный ЦСКА в Москве. "Днепр" никто и не спрашивал – таков был порядок.



Чемпионский "Днепр"-1988. Фото: fcdnipro.com Чемпионский "Днепр"-1988. Фото: fcdnipro.com

Пришлось бегать среди коллективов физкультуры Киевщины, а когда профанация подошла к концу, дома о защитнике и думать забыли. Кто видел золотую команду Кучеревского, тот не удивится – там везде играли местные топы.

Повезло, что рядом в Запорожье созревал "Металлург", где погоду делали такие же беглецы из "Днепра" – Шох, Таран, Башкиров, Сорокалет, Пучков. За организацию отвечал Геннадий Жиздик – легенда "Метеора" 80-х.

В 1990-м они первый и последний раз вывели запорожцев в элиту советского футбола.

Первый же матч сезона-1991 – и сразу волевая победа 2:1 над "Спартаком", где играли Мостовой, Шалимов, Черенков. Скрипник вышел на замену и отбегал полчаса.

В итоге "Металлург" завершил этот чемпионат 13-м из 16 команд, а дальше Союза не стало, и все разошлись по национальным лигам. Конечно, это огромная радость и победа. Но также и деградация. Бабушки с барахлом на рынках; всесильные ребята в кожаных куртках – милиция их боится, а власть дружит. И кругом одни миллионеры.

Именно так через купоны рождалась Украина, и тогда Бундеслига казалась особенно нереальной.

***

Но что "Металлург"? Он начинался как середняк; Юрий Вернидуб не даст соврать – он в той команде был на главных ролях.

Но уже дальше денег ставало меньше, а беспорядка больше. В 94-м едва избежали вылета из Вышки, и тогда Скрипник ушел.

"Я отыграл в Запорожье пять сезонов, а затем команду взяли под контроль блатные. Начались сплошные договорняки. За них мы денег не получали, договаривались без нас. Доходило до того, что когда на базу приезжали "братки", мы пулей летели в корпус. И, выглядывая из окон, ждали, когда они попарятся в сауне и уедут. Случалось это обычно в сумерках, после чего нас выгоняли на тренировку", – так он вспоминал.

К сожалению, это типично. Уже через год прямо на стадионе в Донецке взорвут бандитского владельца "Шахтера" Ахатя Брагина (Алика Грека), и никто это не расследует.

Сборная Украины тоже лежала в руинах. Дебют Скрипника пришелся на поражение от Литвы - 0:2.

Тогда-то Виктор и вернулся в "Днепр", где Николай Павлов собрал добротный коллектив, но лишь для того, чтобы немедленно повести его давно проторенной дорогой - в Киев вместе с тренером тогда отправились Беженар, Михайленко, Максимов, Похлебаев, Коновалов.

Из них всех один Максимов раскрылся на новом месте; забил исторические голы в сезоне, когда Лобановский вернулся и встряхнул европейскую элиту. Но это было позже.

В 95-м "Днепр" еще не критично отставал от Киева, и к тому же его как раз возглавил экс-тренер сборной ГДР Бернд Штанге – обломок вожделенной Бундеслиги, отброшенный на обочину открытием архивов Штази.

***

"У Штанге я по-настоящему научился понимать футбол: куда бежать, кого держать. Не хочу плохо говорить о тренерах, с которыми работал до этого, но они в большинстве своем давили на волю и характер, а с тактикой или наигранными комбинациями у них было туго".

Это слова Скрипника, но, вероятно, их бы повторили Ковалец и Шаран - Штанге воспитал трех тренеров УПЛ.

Тем временем в 95-м спонсора "Днепра" – корпорацию "Республика" Игоря Бакая – только ленивый не подозревал в кражах газа. Первоначальное накопление капитала – еще бы! И только тренер-немец занимался здесь честной работой – учил аборигенов, что можно есть, а что не стоит; настоял на покупке газонокосилок и следил за высотой травы; купил большие стиральные машины и нашел бабушек, следивших за амуницией, которую раньше каждый стирал дома собственноручно.



Назначение Штанге стало сенсацией в Украине. Скрин: ukrfootball.ua Назначение Штанге стало сенсацией в Украине. Скрин: ukrfootball.ua

Штанге устраивал командные ужины, как на Западе; искал приличных спарринг-партнеров; даже повез "Днепр" в турне по Бразилии, где команда сыграла два матча с "Атлетико Минейро" и олимпийской сборной.

Тогда еще произошел казус, поскольку параллельно с нашими играли какие-то болгары, назвавшиеся сборной, а потом оказалось, что никаким Стоичковым и не пахнет. Но "Днепр" – здесь Полунин бьет себя в грудь – играл в своих футболках, и так впервые украинская команда забивала по ту сторону океана.

Это еще не была Бундеслига, но уже смахивало на подготовку; катализатор к предстоящему переходу.

***

Штанге только о том и говорил – он хотел, чтобы его игроков заметили и купили.

Немец сидел на стадионе шепетовского "Темпа", который держали какие-то мутные типы, но не впитывал этот менталитет, а прививал игрокам свой:

"Настоящий футболист должен смотреть на футбол как собака на мясо".

Скрипник говорит, что эти слова потом ему очень помогли, но тогда в "Днепре" получалось так себе. В финале Кубка-1995 команда запорола десяток моментов и проиграла "Шахтеру" в серии пенальти.

Штанге чего-то не хватало - может, вклада легионеров, совершенно себя не показавших. Эмерсон хандрил и панически боялся снега, а Зассен думал только, где бы напиться. Ну, а финал истории настал, когда наелся футболом Бакай. Это идиотизм чистой воды, но он просто отправил тренера и лучших игроков в ЦСКА-Борисфен – на тот момент четвертую команду чемпионата.

Евтушок, Скрипник, Ковалец, Мизин, Полунин, Нагорняк, Шаран и Паляница поехали на сбор в Австрию, а по факту в неизвестность – растерянные, как и их тренер.

Ну, а спустя еще месяц разгорелся корпоративный скандал, и трехглавый монстр, который должен был бросить вызов "Динамо", развалился, не сыграв ни одного матча.

"У меня был очень серьезный разговор с Григорием Суркисом. Еще задолго до него он указал на меня после очередного матча в Киеве, типа "этого – под ключ". Разговор получился душевным, но я ясно дал понять, что в Украине буду играть только за "Днепр", - вспоминает Скрипник.



"Днепр" времен Скрипника играл в красно-белых цветах. Фото: fcdnipro.com "Днепр" времен Скрипника играл в красно-белых цветах. Фото: fcdnipro.com

Идеализм? Есть немного. Уже в другом интервью того времени Виктор признавался, что "точно не станет главным тренером, ведь выгнать кого-нибудь из команды – выше его сил".

Хотя была у него также и надежда на Штанге, который отвел его в сторону, чтобы сказать: "Эй, "Динамо" это один шаг вперед, а как насчет двух?"

И с тех пор они думали о Бундеслиге уже вдвоем.

***

До Скрипника у нас не было успешных легионеров в топ-лигах, и даже обладатель Золотого мяча Беланов запомнился главным образом ошибочным арестом за кражу в супермаркете.

"Сначала я рекомендовал Виктора Гансу Майеру – он возглавлял "Твенте". Ганси заинтересовался, приехал на матч "Днепр" – "Динамо" и готов был увозить Витю в "Твенте", но Скрипник категорически не захотел".



Скрипник против Салихамиджича, 1997 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Rose/Bongarts Скрипник против Салихамиджича, 1997 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Rose/Bongarts

Он уехал только, когда на горизонте нарисовалась мечта – тот самый "Вердер", который в конце 80-х разбил "Спартак", и где у Штанге тоже нашёлся "свой" человек – легендарный защитник сборной ГДР Дикси Дернер.

Скажете, блат? Но Штанге вообще щедрый человек. Он вспоминал, что однажды порекомендовал Отто Рехагелю в "Кайзерслаутерн" Виктора Леоненко, но переговоры не удались, ведь тот с порога потребовал себе "дом с бильярдным залом".

"Нет-нет, мне не нужен в команде еще один бильярдист, от которого ко всему пахнет сигаретами", - и так Леоненко остался в Украине растить кошек и критиковать молодых.

Не сложилось в Европе также у остальных протеже Штанге. Евтушок не закрепился в "Ковентри", Ковалец не заиграл в "Твенте", ненадолго хватило и Полунина в "Санкт-Паули".

То, что Скрипник не повторил их судьбу – это исключительно его заслуга. Он приехал в Бремен в 96-м, отбегал один спарринг - и уже через 4 дня контракт был подписан. Новый владелец "Днепра" Сергей Тигипко получил за защитника 1,5 млн марок.



Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Rose/Bongarts Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Rose/Bongarts

Ну, а Виктор получил больше всех – Бундеслигу.

***

В этом слове по факту скрыто очень много других.

Например, почетное второе место во внутрикомандном конкурсе по распитию пива, где победил Бруно Лаббадия.

Также были там стабильные деньги, место в топ-лиге и отличной команде с Франком Бауманом, Йоаном Мику и Аилтоном; чемпионства, Кубки и – это самое сложное! – любовь болельщиков.

Через восемь лет, когда придет пора заканчивать, они будут целым "Везерштадионом" уговаривать Скрипника, чтобы он пробил пенальти в ворота "Гамбурга". И он, кого Bild в шутку прозвала "украинским Бекхэмом", таки пробил - и забил.

И это, черт возьми, показательно. В футболе выигрывает не самый талантливый, а тот, на кого можно положиться. Тот, кто не боится ответственности и готов рисковать ради целей.

И неважно, что за окном бардак – на пейзаж нарекают слабаки. Тот же, кто хочет идти вперед, просто идут, как шли Шевченко, Воронин, Лужный. Как шел Скрипник. И как надо идти новому поколению, ведь за 30 лет толком ничего не поменялось. Наших в элите все еще меньше, чем хотелось бы, и до Бундеслиги отсюда по-прежнему ох как далеко. Гораздо дольше, чем из Польши, Чехии или даже Венгрии, не говоря уже о действительно футбольных странах.