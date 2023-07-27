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Бавария презентовала гостевую форму на новый сезон

Германия
(1 голосов)

Она черно-фиолетовая

Бавария презентовала гостевую форму на новый сезон

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" представила выездную форму на сезон-2023/24.

Новый комплект выполнен в черном цвете со вставками фиолетового и зеленого цветов. Компания Adidas разработала экипировку для мюнхенского клуба.

К слову, впервые "Бавария" опробует эту форму в матче против японского "Кавасаки Фронтале". Встреча состоится 29 июля в рамках товарищеского турне по Азии. Ранее мюнхенцы проиграли в спарринге "Манчестер Сити" (1:2).

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern.com

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