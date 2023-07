Бавария презентовала гостевую форму на новый сезон

"Бавария" представила выездную форму на сезон-2023/24.

Новый комплект выполнен в черном цвете со вставками фиолетового и зеленого цветов. Компания Adidas разработала экипировку для мюнхенского клуба.

К слову, впервые "Бавария" опробует эту форму в матче против японского "Кавасаки Фронтале". Встреча состоится 29 июля в рамках товарищеского турне по Азии. Ранее мюнхенцы проиграли в спарринге "Манчестер Сити" (1:2).

