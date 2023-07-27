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Бавария презентовала гостевую форму на новый сезон
Она черно-фиолетовая
Фото: fcbayern.com
"Бавария" представила выездную форму на сезон-2023/24.
Новый комплект выполнен в черном цвете со вставками фиолетового и зеленого цветов. Компания Adidas разработала экипировку для мюнхенского клуба.
К слову, впервые "Бавария" опробует эту форму в матче против японского "Кавасаки Фронтале". Встреча состоится 29 июля в рамках товарищеского турне по Азии. Ранее мюнхенцы проиграли в спарринге "Манчестер Сити" (1:2).
Introducing our new away shirt ????????— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 27, 2023
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#Advertisement | Mode: Worldwide ???? Our new away kit, celebrating our global Mia San Mia community ???????? #MiaSanMia #FCBayern— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 27, 2023
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