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Президент Баварии: Не думаю что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Трансфер Кейна помог бы чемпионату
Объективная критика чемпионата
фото - Getty Images
Президент "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал возможный переход Харри Кейна. Он акцентировал внимание на недостатке звезд в Бундеслиге.
"Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.
"Бавария" всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.
Харри Кейн – безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге", – сказал Герберт Хайнер.
Напомним, что "Бавария" пытается подписать Кейна. Игрок также хочет сменить клуб, но "Тоттенхэм" просит 100 миллионов евро 1 платежом. Таких требований "мюнхенцы" пока не могут удовлетворить и предлагают меньше.
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