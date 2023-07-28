Президент Баварии: Не думаю что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Трансфер Кейна помог бы чемпионату

Президент "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал возможный переход Харри Кейна. Он акцентировал внимание на недостатке звезд в Бундеслиге.

"Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.

"Бавария" всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.

Харри Кейн – безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге", – сказал Герберт Хайнер.

Напомним, что "Бавария" пытается подписать Кейна. Игрок также хочет сменить клуб, но "Тоттенхэм" просит 100 миллионов евро 1 платежом. Таких требований "мюнхенцы" пока не могут удовлетворить и предлагают меньше.