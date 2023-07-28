  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Президент Баварии: Не думаю что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Трансфер Кейна помог бы чемпионату
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Баварии: Не думаю что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Трансфер Кейна помог бы чемпионату

Германия
(1 голосов)

Объективная критика чемпионата

Президент Баварии: Не думаю что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Трансфер Кейна помог бы чемпионату

фото - Getty Images

Новина українською

Президент "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал возможный переход Харри Кейна. Он акцентировал внимание на недостатке звезд в Бундеслиге.

"Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.

"Бавария" всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.

Харри Кейн – безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге", – сказал Герберт Хайнер.

Напомним, что "Бавария" пытается подписать Кейна. Игрок также хочет сменить клуб, но "Тоттенхэм" просит 100 миллионов евро 1 платежом. Таких требований "мюнхенцы" пока не могут удовлетворить и предлагают меньше.

По теме
yellow-arrow
Известны детали сделки Интера и Баварии по Зоммеру. Стороны почти договорились
yellow-arrow
Бавария презентовала гостевую форму на новый сезон
yellow-arrow
У защитника Боруссии М диагностировали рак лимфоузлов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн Герберт Хайнер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
kicker.de

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде