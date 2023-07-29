Бавария одержала минимальную победу в рамках турне по Японии

Мюнхенская "Бавария" проводит клубное турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону Бундеслиги. Сегодня подопечные Томаса Тухеля провели товарищеский спарринг против "Кавасаки Фронтале".

В итоге немецкая команда одержала минимальную победу – 1:0. Единственный мяч в составе "Баварии" записал на свой счет правый защитник Иосиф Станишич.