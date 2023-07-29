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Бавария одержала минимальную победу в рамках турне по Японии
Мюнхенцы продолжают подготовку к сезону
Фото з відкритих джерел
Мюнхенская "Бавария" проводит клубное турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону Бундеслиги. Сегодня подопечные Томаса Тухеля провели товарищеский спарринг против "Кавасаки Фронтале".
В итоге немецкая команда одержала минимальную победу – 1:0. Единственный мяч в составе "Баварии" записал на свой счет правый защитник Иосиф Станишич.
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