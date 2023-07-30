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Бавария нашла замену Зоммеру в АПЛ
Голкипер, который треть матчей завершает на ноль
фото - Getty Images
Переход Андре Онана из "Интера" в "Манчестер Юнайтед" запустил цепную реакцию на рынке голкиперов в ТОП-чемпионатах.
Миланский клуб решил сделать первым номером Яна Зоммера, принадлежащего "Баварии". Швейцарец не против перехода, ведь понимает, что когда вернется Нойер, ему придется сесть на скамью для запасных.
Но Мануэль пропустит начало сезона, да и когда вернется, ему потребуется надежный дублер. Поэтому "Бавария" ищет альтернативу Зоммеру. Пока, как сообщает Фабрицио Романо, приоритетный вариант – Давид Райя из "Брентфорда".
27-летний испанский кипер очень хорошо проявил себя на уровне английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне он пропустил 46 голов в 38 матчах, при этом в 12 поединках оставлял свои ворота на замке. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.
Сообщается, что "Бавария" хочет приобрести Райю до конца следующей недели, поскольку Зоммер станет игроком "Интера" в ближайшее время.
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