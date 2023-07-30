Мане попрощался с Баварией. Сенегалец будет зарабатывать в Аль-Насре более 40 миллионов евро

Немецкий журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг поделился деталями перехода вингера "Баварии" Садио Мане в "Аль-Насра".

Сенегалец сегодня утром попрощался с мюнхенцами. Медицинский просмотр перед трансфером в Саудовскую Аравию Мане пройдет в понедельник в Дубае.

Садио будет зарабатывать 40 миллионов евро в год чистыми. Контракт может быть заключен до 2027 года, однако переговоры по этому пункту еще ведутся.

Отметим, что в "Баварии" сенегалец был самым высокооплачиваемым футболистом. Его оклад равнялся 22 миллионам евро в год.

"Бавария" получит за трансфер почти 30 миллионов евро с бонусами. Добавим, что в прошлом году Мане перешел к мюнхенцам из "Ливерпуля" за 32 млн евро.