Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мане попрощался с Баварией. Сенегалец будет зарабатывать в Аль-Насре более 40 миллионов евро
И это после вычета налогов за один год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг поделился деталями перехода вингера "Баварии" Садио Мане в "Аль-Насра".
Сенегалец сегодня утром попрощался с мюнхенцами. Медицинский просмотр перед трансфером в Саудовскую Аравию Мане пройдет в понедельник в Дубае.
Садио будет зарабатывать 40 миллионов евро в год чистыми. Контракт может быть заключен до 2027 года, однако переговоры по этому пункту еще ведутся.
Отметим, что в "Баварии" сенегалец был самым высокооплачиваемым футболистом. Его оклад равнялся 22 миллионам евро в год.
"Бавария" получит за трансфер почти 30 миллионов евро с бонусами. Добавим, что в прошлом году Мане перешел к мюнхенцам из "Ливерпуля" за 32 млн евро.
Популярное сейчас
- Харлан вырвала победу для Украины в четвертьфинале чемпионата мира
- ЛНЗ - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 июля 2023
- Почти полтора десятка танков и полтысячи убитых россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО