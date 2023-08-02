Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария готова дать за Кейна почти 100 миллионов евро
Стороны уверены, что придут к договоренности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" готова заплатить за Харри Кейна 95 миллионов евро с учетом бонусов. Если он придет, он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.
"Мюнхенцы" предложат контракт до лета 2028-го.
Стороны уверены, что договоряться, хотя ещё и не запланировали следующую встречу.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" хочет включить опцию обратного выкупа, чтобы если что вернуть нападающего в АПЛ. Неизвестно отношение "Баварии" к этой идеи.
???? More on Harry #Kane: Understand Bayern package is around €95m now - with possible add-ons included!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 1, 2023
➡️ Kane could get a contract until 2028 - with options included
➡️ No doubt, he would become the top earner of the club; he would replace Mané with it.
No new meeting… pic.twitter.com/LAyirCw0qP
Популярное сейчас
- Не смог убедить ван Леувена. 19-летний защитник Шахтера будет искать новую команду
- Днепр-1 пожалуется в УЕФА на Панатинаикос. Часть игроков пропустит матч из-за отравления
- Стало известно, сколько Реал хочет получить от продажи Лунина
- Бавария одержала минимальную победу в рамках турне по Японии
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО