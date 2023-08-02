Бавария готова дать за Кейна почти 100 миллионов евро

"Бавария" готова заплатить за Харри Кейна 95 миллионов евро с учетом бонусов. Если он придет, он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

"Мюнхенцы" предложат контракт до лета 2028-го.

Стороны уверены, что договоряться, хотя ещё и не запланировали следующую встречу.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" хочет включить опцию обратного выкупа, чтобы если что вернуть нападающего в АПЛ. Неизвестно отношение "Баварии" к этой идеи.