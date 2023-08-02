  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария готова дать за Кейна почти 100 миллионов евро
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария готова дать за Кейна почти 100 миллионов евро

Германия
(1 голосов)

Стороны уверены, что придут к договоренности

Бавария готова дать за Кейна почти 100 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" готова заплатить за Харри Кейна 95 миллионов евро с учетом бонусов. Если он придет, он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

"Мюнхенцы" предложат контракт до лета 2028-го.

Стороны уверены, что договоряться, хотя ещё и не запланировали следующую встречу.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" хочет включить опцию обратного выкупа, чтобы если что вернуть нападающего в АПЛ. Неизвестно отношение "Баварии" к этой идеи.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм хочет включить в сделку по Кейну опцию выкупа. Переговоры с руководством Баварии состоялись сегодня
yellow-arrow
Мане попрощался с Баварией. Сенегалец будет зарабатывать в Аль-Насре более 40 миллионов евро
yellow-arrow
Бавария нашла замену Зоммеру в АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде