Реал под вопросом: Байер продлил контракт с Хаби Алонсо

"Байер" продлил контракт с главным тренером Хаби Алонсо. Испанец поставил свою подпись под соглашением до лета 2026-го.

"Я очень благодарен "Байеру" за доверие. То, что мы разделяем одну идеологию и движемся в одном направлении, создает хорошую атмосферу в отношениях между мной и руководством.

Это очень хорошая основа для спокойной повседневной работы. Прошлый сезон я оцениваю положительно, но хочу достичь большего. Сейчас мы продолжаем работать над этим", – сказал Хаби Алонсо.

Алонсо возглавил "фармацевтов" в октябре прошлого года и привел команду к полуфиналу Лиги Европы. Принято считать, что именно "Байер" был сильнейшей по игре командой в турнире, но футболистам не хватило опыта. Основа "фармацевтов" – молодые игроки без опыта больших побед.

Считается, что Алонсо хочет пригласить "Реал". Летом 2024-го Анчелотти уходит в сборную Бразилии и Хаби фаворит для Флорентино Переса на замену Карло у руля главного тренера. После продления контракта кандидатура Алонсо ставится под вопрос.