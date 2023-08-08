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У Нойера проблемы с ударом и пасом после перелома. Он восстанавливается уже 9 месяцев

Германия
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Плохие новости для "мюнхенцев"

У Нойера проблемы с ударом и пасом после перелома. Он восстанавливается уже 9 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Felix Hörhager/picture alliance

Новина українською

Восстановление Мануэля Нойера поставлено под угрозу: голкипер испытывает трудности с ударом и пасом после перелома ноги. Вратарь "Баварии" сломал ногу в декабре прошлого года.

Не так давно Нойер снова начал тренироваться, но ещё несколько недель назад стало заметно, что голкипер испытывает проблемы с ударами и пасами левой ногой (его правая восстанавливается после травмы). Заметно что вратарь чувствует себя не уверенно, когда рабочая нога становится опорной.

Подобное также наблюдалось, когда вратарю приходилось делать прыжки за мячом в воротах. Видно, что голкипер переживает и не чувствует себя спокойно.

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Напомним, что Нойер сломал правую ногу на горнолыжном курорте в декабре прошлого года. Вратарь отдыхал после чемпионата мира в Катаре с семьей, сообщалось что он выбыл до конца сезона. Похоже, что восстановление затягивается и "Баварии" придется искать ещё одно временное решение, пока 37-летний вратарь не будет чувствовать себя в порядке.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
bild.de

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