Официально. Бавария подписала Харри Кейна

“Бавария” объявила о трансфере нападающего “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна.

Ведущий клуб Бундеслиги заплатил за Кейна 100 млн евро. Еще 10 млн “Тоттенхэм” может получить в виде бонусов. Контракт 30-летнего бомбардира с “Баварией” рассчитан на четыре сезона. Кейн будет получать в Мюнхене около 25 млн евро в год.

Харри Кейн стал самым дорогим игроком в истории “Баварии”. Ранее этот статус принадлежал защитника Лукасу Эрнандесу, за которого мюнхенцы отдали 80 млн евро.

“Рад присоединиться к “Баварии”. “Бавария” – это один из крупнейших клубов мира, и я всегда говорил, что мне интересно проявить себя на высшем уровне моей карьере. В “Баварии” все делается ради победы – мне очень приятно быть здесь”, – прокомментировал Кейн свой трансфер.

В Мюнхене лучший бомбардир в истории сборной Англии будет играть под девятым номером.

Кейн покидает “Тоттенхэм” в статусе лучшего бомбардира, и, возможно, лучшего игрока в его истории. В 435 матчах за “шпор” Харри Кейн забил 280 голов (из них 213 в АПЛ). Также на счету английского бомбардира 64 ассиста. В прошлом сезоне Кейн забил в чемпионате 30 голов – 42.9% мячей “Тоттенхэма”. Начиная с 2014/2015 Кейн в каждом сезоне забивал не менее 24 голов.

В 2021 году Кейна пытался подписать “Манчестер Сити”, но боссы “горожан” не смогли договориться с директором “Тоттенхэма” Даниэлем Леви. Леви неоднократно давал понять, что не продаст Кейна в другой английский клуб. По этой причине форварда не пытался подписать “Манчестер Юнайтед”, хотя Кейн был приоритетной целью Эрика тен Хага.

Помимо Гвардиолы и тен Хага одним из почитателей таланта Кейна является и главный тренер “Баварии” Томас Тухель. “Если вы найдете хоть одного тренера в мире, которому не нравится Харри Кейн, позвоните мне. Я хотел бы узнать мнение этого человека о голах и атаке. Конечно же, все любят Кейна”, – говорил Тухель в 2021 году.

Несмотря на то, что “Бавария” забила в прошлом сезоне 92 гола в Бундеслиге, позиция центрфорварда была крайне востребованной на “Альянц-Арене”. Кейн должен занять позицию и роль на поле, которая оставалась вакантной после ухода Роберта Левандовского в “Баварию”.

Кейн может дебютировать за "Баварию" уже в матче за Суперкубок Германии против "РБ Лейпциг", который состоится в суботу в 21:45.