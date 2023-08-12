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Лейпциг подписал 20-летнего защитника Лиона за более чем 30 миллионов евро
Очередной молодой защитник француз в "Лейпциге"
Фото: rbleipzig.com
"Лейпциг" объявил о подписании защитника "Лиона" Кастелло Лукеба. Немцы заплатили за француза 34 миллиона евро.
Это не вся сумма которуЮ получит "Лион": полагается ещё 20% от следующей перепродажи.
Сообщается, что выступать игрок будет под 23-м номером.
Лукебе 20 лет и он является воспитанником "Лиона". В прошлом сезоне он провел за клуб 38 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость защитника – 25 миллионов евро.
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Источник:rbleipzig.com
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