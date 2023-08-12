Лейпциг подписал 20-летнего защитника Лиона за более чем 30 миллионов евро

"Лейпциг" объявил о подписании защитника "Лиона" Кастелло Лукеба. Немцы заплатили за француза 34 миллиона евро.

Это не вся сумма которуЮ получит "Лион": полагается ещё 20% от следующей перепродажи.

Сообщается, что выступать игрок будет под 23-м номером.

Лукебе 20 лет и он является воспитанником "Лиона". В прошлом сезоне он провел за клуб 38 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость защитника – 25 миллионов евро.