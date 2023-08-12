Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Интера близок к переходу в Унион
Трансфер может произойти в ближайшее время
"Унион" Берлин достиг договоренности с "Интером" по трансферу защитника "нерадзури" Робина Гозенса. Сумма трансфера – 15 миллионов евро с учетом бонусов.
Левый латераль провел в "Интере" полтора года, за которые успел отыграть 58 матчей. В составе миланского клуба Робин стал двукратным обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов.
"Интер" оперативно нашел нового игрока на позицию левого защитника – Карлоса Аугусто из "Монцы". Клубы договорились об аренде с обязательным правом выкупа за 13 миллионов евро + бонусы.
Популярное сейчас
- Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
- Официально. Бавария подписала Харри Кейна
- Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- СМИ: Кейн летит в Германию, чтобы пройти медосмотр в Баварии
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО