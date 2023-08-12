Защитник Интера близок к переходу в Унион

"Унион" Берлин достиг договоренности с "Интером" по трансферу защитника "нерадзури" Робина Гозенса. Сумма трансфера – 15 миллионов евро с учетом бонусов.

Левый латераль провел в "Интере" полтора года, за которые успел отыграть 58 матчей. В составе миланского клуба Робин стал двукратным обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов.

"Интер" оперативно нашел нового игрока на позицию левого защитника – Карлоса Аугусто из "Монцы". Клубы договорились об аренде с обязательным правом выкупа за 13 миллионов евро + бонусы.