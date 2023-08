Кейн начнет матч за Суперкубок Германии в запасе Баварии

Сегодня "Бавария" сыграет против "Лейпцига" в матче за Суперкубок Германии. Начало поединка – 21:45.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не включил новичка команды Харри Кейна в стартовый состав против "быков". Однако английский нападающий попал в заявку и сможет появиться на поле во втором тайме.

Напомним, сегодня "Бавария" официально объявила о трансфере 30-летнего нападающего. Чемпион Бундеслиги заплатил за Кейна 100 млн. евро. Контракт Харри с немецким клубом рассчитан на четыре сезона.

Our team for the Supercup ⚔️#MiaSanMia #FCBRBL pic.twitter.com/tIjlVjwybh