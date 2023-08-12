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Кейн начнет матч за Суперкубок Германии в запасе Баварии

Германия
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Харри сможет выйти на замену против "Лейпцига"

Кейн начнет матч за Суперкубок Германии в запасе Баварии

Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня "Бавария" сыграет против "Лейпцига" в матче за Суперкубок Германии. Начало поединка – 21:45.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не включил новичка команды Харри Кейна в стартовый состав против "быков". Однако английский нападающий попал в заявку и сможет появиться на поле во втором тайме.

Напомним, сегодня "Бавария" официально объявила о трансфере 30-летнего нападающего. Чемпион Бундеслиги заплатил за Кейна 100 млн. евро. Контракт Харри с немецким клубом рассчитан на четыре сезона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг
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