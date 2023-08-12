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Кейн начнет матч за Суперкубок Германии в запасе Баварии
Харри сможет выйти на замену против "Лейпцига"
Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий
Сегодня "Бавария" сыграет против "Лейпцига" в матче за Суперкубок Германии. Начало поединка – 21:45.
Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не включил новичка команды Харри Кейна в стартовый состав против "быков". Однако английский нападающий попал в заявку и сможет появиться на поле во втором тайме.
Напомним, сегодня "Бавария" официально объявила о трансфере 30-летнего нападающего. Чемпион Бундеслиги заплатил за Кейна 100 млн. евро. Контракт Харри с немецким клубом рассчитан на четыре сезона.
???????????????????????????????? ???????? ???? RB Leipzig— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 12, 2023
Our team for the Supercup ⚔️#MiaSanMia #FCBRBL pic.twitter.com/tIjlVjwybh
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