Германия
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Кейн дебютировал за Баварию
Вышел во втором тайме Суперкубка
Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий
В матче за Суперкубок Германии "Бавария" проигрывает "Лейпцигу".
Во втором тайме главный тренер мюнхенцев Томас Тухель решил усилить атакующую линию своей команды и выпустил на поле Харри Кейна. 30-летний англичанин вышел на поле на 64-й минуте, заменив Матиаса Теля.
Напомним, сегодня чемпион Бундеслиги официально объявил о подписании Кейна за 100 млн. Контракт Харри с немецким клубом рассчитан на четыре сезона.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.08.2023 в 23:43
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