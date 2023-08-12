Кейн дебютировал за Баварию

В матче за Суперкубок Германии "Бавария" проигрывает "Лейпцигу".

Во втором тайме главный тренер мюнхенцев Томас Тухель решил усилить атакующую линию своей команды и выпустил на поле Харри Кейна. 30-летний англичанин вышел на поле на 64-й минуте, заменив Матиаса Теля.

Напомним, сегодня чемпион Бундеслиги официально объявил о подписании Кейна за 100 млн. Контракт Харри с немецким клубом рассчитан на четыре сезона.