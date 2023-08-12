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Кейн дебютировал за Баварию

Германия
(1 голосов)

Вышел во втором тайме Суперкубка

Кейн дебютировал за Баварию

Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий

Новина українською

В матче за Суперкубок Германии "Бавария" проигрывает "Лейпцигу".

Во втором тайме главный тренер мюнхенцев Томас Тухель решил усилить атакующую линию своей команды и выпустил на поле Харри Кейна. 30-летний англичанин вышел на поле на 64-й минуте, заменив Матиаса Теля.

Напомним, сегодня чемпион Бундеслиги официально объявил о подписании Кейна за 100 млн. Контракт Харри с немецким клубом рассчитан на четыре сезона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.08.2023 в 23:43
ein pferd
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