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Тухель – о 0:3 с Лейпцигом: Мы были озадачены. Пожалуй, это что-то в психологической плоскости
Тренер разочарован результатом
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Наставник "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение (0:3) от "Лейпцига" в Суперкубке Германии.
"Мне просто жалко Харри Кейна - он, видимо, думает, что мы не тренировались четыре недели. Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы планировали сделать. Это очень горький вечер, приношу свои извинения.
Мы были озадачены. Я не знаю, почему. У меня нет ответа на этот вопрос. По-видимому, это что-то в психологической плоскости. У меня нет решения прямо сейчас.
Я встревожен и очень разочарован. Наш стиль игры нельзя было узнать", – сказал Тухель.
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