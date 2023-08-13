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Тухель – о 0:3 с Лейпцигом: Мы были озадачены. Пожалуй, это что-то в психологической плоскости

Германия
(1 голосов)

Тренер разочарован результатом

Тухель – о 0:3 с Лейпцигом: Мы были озадачены. Пожалуй, это что-то в психологической плоскости

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Наставник "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение (0:3) от "Лейпцига" в Суперкубке Германии.

"Мне просто жалко Харри Кейна - он, видимо, думает, что мы не тренировались четыре недели. Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы планировали сделать. Это очень горький вечер, приношу свои извинения.

Мы были озадачены. Я не знаю, почему. У меня нет ответа на этот вопрос. По-видимому, это что-то в психологической плоскости. У меня нет решения прямо сейчас.

Я встревожен и очень разочарован. Наш стиль игры нельзя было узнать", – сказал Тухель.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель РБ Лейпциг Гарри Кейн
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Источник:
The Sun

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