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Кейн – о переходе в Баварию: Я всегда хотел бросить себе вызов на самом высоком уровне
Впервые будет играть не в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Баварии" Харри Кейн прокомментировал свой переход в мюнхенскую команду:
“Я всегда хотел бросить вызов себе на самом высоком уровне. Я хочу играть в Лиге чемпионов и ежегодно соревноваться за титулы.
Вот почему я пришел в “Баварию”, это один из крупнейших клубов в мире, который дает мне возможность это сделать”, - сказал Кейн.
Отметим, что в своем первом же матче за мюнхенцев Харри упустил возможность выиграть дебютный трофей в карьере. "Бавария" в матче Суперкубка разгромно проиграла "Лейпцигу".
Также напомним, что бывший клуб Кейна "Тоттенхэм" в текущем сезоне не сыграет в еврокубках. "Бавария" примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
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