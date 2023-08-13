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Кейн – о переходе в Баварию: Я всегда хотел бросить себе вызов на самом высоком уровне

Германия
(1 голосов)

Впервые будет играть не в Англии

Кейн – о переходе в Баварию: Я всегда хотел бросить себе вызов на самом высоком уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Баварии" Харри Кейн прокомментировал свой переход в мюнхенскую команду:

“Я всегда хотел бросить вызов себе на самом высоком уровне. Я хочу играть в Лиге чемпионов и ежегодно соревноваться за титулы.

Вот почему я пришел в “Баварию”, это один из крупнейших клубов в мире, который дает мне возможность это сделать”, - сказал Кейн.

Отметим, что в своем первом же матче за мюнхенцев Харри упустил возможность выиграть дебютный трофей в карьере. "Бавария" в матче Суперкубка разгромно проиграла "Лейпцигу".

Также напомним, что бывший клуб Кейна "Тоттенхэм" в текущем сезоне не сыграет в еврокубках. "Бавария" примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
13.08.2023 в 17:21
Так Гаррі класний нападник та капітан команд! Утім перехід до "вічного чемпіона" - "вічного невдахи" Що скоріш себе проявить... Хоч програш виставкового суперкубка щось продемонстрував.
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