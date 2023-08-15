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Кейн помог установить Баварии новый рекорд
Первые результаты трансфера
Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий
Сообщается, что "Бавария" продала более 10 тысяч футболок Кейна в первый день после трансфера.
Тем самым клуб установил рекорд по доходам от продаж атрибутики в сутки.
По информации Bild, мюнхенский клуб получил рекордный суточный доход от продаж атрибутики в клубных магазинах, включая интернет-продажи.
Как сообщалось ранее, "Бавария" подписала Кейна за 100 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в виде бонусов.
Кейн уже успел дебютировать в составе мюнхенской команды.
"Бавария" проиграла "РБ Лейпцигу" 3:0 в матче за Супекубок Германии, Гарри вышел на замену во втором тайме.
Yesterday was a record day for Bayern in terms of income - the club has never made so many sales in one day in shops and online stores. In a single day, the club sold well over 10,000 Harry Kane shirts [@BILD] pic.twitter.com/3XdxK61x2G— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 13, 2023
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