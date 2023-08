Кейн помог установить Баварии новый рекорд

Сообщается, что "Бавария" продала более 10 тысяч футболок Кейна в первый день после трансфера.

Тем самым клуб установил рекорд по доходам от продаж атрибутики в сутки.

По информации Bild, мюнхенский клуб получил рекордный суточный доход от продаж атрибутики в клубных магазинах, включая интернет-продажи.

Как сообщалось ранее, "Бавария" подписала Кейна за 100 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в виде бонусов.

Кейн уже успел дебютировать в составе мюнхенской команды.

"Бавария" проиграла "РБ Лейпцигу" 3:0 в матче за Супекубок Германии, Гарри вышел на замену во втором тайме.

