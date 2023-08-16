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Bild: Игроки Боруссии Дортмунд рады, что Беллингем ушел в Реал

Германия
(1 голосов)

Звездный англичанин не был популярен в раздевалке BVB

Bild: Игроки Боруссии Дортмунд рады, что Беллингем ушел в Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Боруссия” Дортмунд потеряла в виде Джуда Беллингема очень талантливого и разностороннего футбола, но его уход в “Реал” позитивно сказался на атмосфере в раздевалке BVB.

Об этом пишет Bild, рассказывая как Беллингем ставил себя выше других игроков “Боруссии”.

К примеру, 20-летний англичанин выделялся тем, как благодарил болельщиков после матчей. Беллингем дожидался пока фанатам поаплодирует команда, и только после ее ухода шел сам.

Кроме того, одноклубникам Беллингема не нравилось, какие выражения иногда подбирал англичанин. В матче Лиги чемпионов в феврале прошлого года Беллингем нагрубил Нико Шульцу. После одной из неудачных передач защитника Беллингем сорвался: “Ты не можешь отдать долбанный пас, идиот! Каждый чертов раз!”. В прошлом сезоне оскорблений стало больше, особенно во время тренировок и в перерывах между таймами.

Помимо всего прочего Беллингем не выполнял свои функции третьего капитана и члена командного совета. Опорник сборной Англии мало контактировал с другими игроками, редко проявлял лидерские качества, был замкнутым и угрюмым.

Проблемы Беллингема во взаимодействии с другими игроками были замечены руководством “Боруссии”, но клуб не принимал какие-то меры, чтобы не ставить под угрозу его переход в “Реал”.

В клубе понимали, что в раздевалке должен быть футболист с жестким характером, но всему должна быть своя мера. В BVB считают, что таким игроком для команды станет новичок Марсель Забитцер.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Нико Шульц Джуд Беллингем
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Источник:
Bild.de

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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
16.08.2023 в 14:41
Поводив себе відповідно до свого статусу, цьому треба віддавати належне
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oda1979 (Запорожье)
16.08.2023 в 14:02
Нико Шульц? Так с этим плугом контракт расторгли:))
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Spokoyno (Київ)
16.08.2023 в 13:52
Ну так... На бувшого майже всі бочку катять Проте будемо спостерігати за розвитком подій...
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Romantíco777 (Alicante)
16.08.2023 в 13:38
Не Бавария ли часом заказала такую статейку в отместку за то, что Реал у них з под носа Кепу увел?)
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