Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Bild: Игроки Боруссии Дортмунд рады, что Беллингем ушел в Реал
Звездный англичанин не был популярен в раздевалке BVB
Getty Images / Global Images Ukraine
“Боруссия” Дортмунд потеряла в виде Джуда Беллингема очень талантливого и разностороннего футбола, но его уход в “Реал” позитивно сказался на атмосфере в раздевалке BVB.
Об этом пишет Bild, рассказывая как Беллингем ставил себя выше других игроков “Боруссии”.
К примеру, 20-летний англичанин выделялся тем, как благодарил болельщиков после матчей. Беллингем дожидался пока фанатам поаплодирует команда, и только после ее ухода шел сам.
Кроме того, одноклубникам Беллингема не нравилось, какие выражения иногда подбирал англичанин. В матче Лиги чемпионов в феврале прошлого года Беллингем нагрубил Нико Шульцу. После одной из неудачных передач защитника Беллингем сорвался: “Ты не можешь отдать долбанный пас, идиот! Каждый чертов раз!”. В прошлом сезоне оскорблений стало больше, особенно во время тренировок и в перерывах между таймами.
Помимо всего прочего Беллингем не выполнял свои функции третьего капитана и члена командного совета. Опорник сборной Англии мало контактировал с другими игроками, редко проявлял лидерские качества, был замкнутым и угрюмым.
Проблемы Беллингема во взаимодействии с другими игроками были замечены руководством “Боруссии”, но клуб не принимал какие-то меры, чтобы не ставить под угрозу его переход в “Реал”.
В клубе понимали, что в раздевалке должен быть футболист с жестким характером, но всему должна быть своя мера. В BVB считают, что таким игроком для команды станет новичок Марсель Забитцер.
Популярное сейчас
- Прощай, Неймар! Ты был оригиналом и изменил футбол, но только в худшую сторону
- Экс-вингер Динамо рассказал, почему не смог заиграть в команде Луческу
- ВСУ освободили Урожайное
- Here we go! Мадридский Реал подпишет Кепу
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО