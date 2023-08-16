Официально: Майер за 30 миллионов евро стал игроком Вольфсбурга

Немецкий "Вольфсбург" официально сообщил о подписании Ловро Майера с французского "Ренна".

"Волки" заплатили за 25-летнего центрального полузащитника сборной Хорватии (21 матч) – 30 млн. евро.

В прошлом сезоне в Лиге 1 Майер сыграл 32 матча, забил 2 мяча и исполнил 6 ассистов.

Ловро подписал пятилетний контракт и уже получил футболку под номером 19.