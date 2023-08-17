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Бавария ждет возвращения Нойера и делает ставку на резервного голкипера
Нойер может восстановиться раньше, чем ожидалось.
wikipedia
В "Баварии" надеются на скорейшее возвращение Нойера из-за успешной новой операции.
По последней информации, операция ускорила процесс восстановления 37-летнего голкипера и положительно повлияла на его подвижность.
После неудачных переговорах о трансфере в "Баварию" с голкиперами Ортегой и Кепой мюнхенцы решили начать сезон с Ульрайхом в воротах, рассчитывая на скорейшее восстановление Нойера.
Вратарь "Баварии" и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске.
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