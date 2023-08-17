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Бавария ждет возвращения Нойера и делает ставку на резервного голкипера

Германия
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Нойер может восстановиться раньше, чем ожидалось.

Бавария ждет возвращения Нойера и делает ставку на резервного голкипера

wikipedia

UA-Футбол
Новина українською

В "Баварии" надеются на скорейшее возвращение Нойера из-за успешной новой операции.

По последней информации, операция ускорила процесс восстановления 37-летнего голкипера и положительно повлияла на его подвижность.

После неудачных переговорах о трансфере в "Баварию" с голкиперами Ортегой и Кепой мюнхенцы решили начать сезон с Ульрайхом в воротах, рассчитывая на скорейшее восстановление Нойера.

Вратарь "Баварии" и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
bild.de

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