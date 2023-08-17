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Официально: Унион подписал Волланда из Монако

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Заплатили всего 4 миллиона евро

Официально: Унион подписал Волланда из Монако

Фото: @AS_Monaco

Новина українською

"Унион" Берлин объявил о подписании Кевина Волланда из "Монако". Немецкий клуб заплатил 4 миллиона евро за переход.

1,5 миллиона евро "Монако" получит в виде бонусов. Акутальная трансферная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Немец получил 10-й номер.

31-летний нападающий провел 24 матча в прошлом сезоне за "Монако". Немец забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.

Волланд подписал контракт до лета 2026-го. В прошлом сезоне "Унион" занял 4-е место в Бундеслиге, квалифицировавшись в Лигу чемпионов.

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В статье: Унион (Берлин)
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
17.08.2023 в 23:56
Фолланда, грамотії, курва
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