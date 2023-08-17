Официально: Унион подписал Волланда из Монако

"Унион" Берлин объявил о подписании Кевина Волланда из "Монако". Немецкий клуб заплатил 4 миллиона евро за переход.

1,5 миллиона евро "Монако" получит в виде бонусов. Акутальная трансферная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Немец получил 10-й номер.

31-летний нападающий провел 24 матча в прошлом сезоне за "Монако". Немец забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.

Волланд подписал контракт до лета 2026-го. В прошлом сезоне "Унион" занял 4-е место в Бундеслиге, квалифицировавшись в Лигу чемпионов.