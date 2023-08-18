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Источник: Бавария покупает вратаря Маккаби Тель-Авив

Германия
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Вратарь молодежной сборной Израиля и Маккаби

Источник: Бавария покупает вратаря Маккаби Тель-Авив

transfermarkt

UA-Футбол
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Голкипер молодежной сборной Израиля Даниэль Перец перейдет из "Маккаби Тель-Авив" в мюнхенский клуб за 6-7 миллионов евро. Контракт 23-летнего голкипера с "Баварией" будет заключен до лета 2027 года.

В клубе ожидают, что Перец будет бороться за место в воротах со Свеном Ульрайхом до возвращения Мануэля Нойера в состав.

Перец играл преимущественно за молодежную сборную Израиля, за первую команду страны он провел один матч. В нынешнем розыгрыше Лиги Конференций Даниэль пропустил 1 гол в 4 матчах за израильскую команду.

Напомним, что после неудачных переговоров о трансфере в "Баварию" с голкиперами Ортегой и Кепой мюнхенцы решили начать сезон с Ульрайхом в воротах, рассчитывая на скорейшее восстановление Нойера.

Вратарь "Баварии" и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Patrick Strasser

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