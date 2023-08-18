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Источник: Бавария покупает вратаря Маккаби Тель-Авив
Вратарь молодежной сборной Израиля и Маккаби
transfermarkt
Голкипер молодежной сборной Израиля Даниэль Перец перейдет из "Маккаби Тель-Авив" в мюнхенский клуб за 6-7 миллионов евро. Контракт 23-летнего голкипера с "Баварией" будет заключен до лета 2027 года.
В клубе ожидают, что Перец будет бороться за место в воротах со Свеном Ульрайхом до возвращения Мануэля Нойера в состав.
Перец играл преимущественно за молодежную сборную Израиля, за первую команду страны он провел один матч. В нынешнем розыгрыше Лиги Конференций Даниэль пропустил 1 гол в 4 матчах за израильскую команду.
Напомним, что после неудачных переговоров о трансфере в "Баварию" с голкиперами Ортегой и Кепой мюнхенцы решили начать сезон с Ульрайхом в воротах, рассчитывая на скорейшее восстановление Нойера.
Вратарь "Баварии" и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске.
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