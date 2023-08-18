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Кейн впервые отличился за Баварию. Он забил Вердеру в первом туре Бундеслиги

Германия
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Первый матч за "Баварию" со старта

Кейн впервые отличился за Баварию. Он забил Вердеру в первом туре Бундеслиги

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Харри Кейн забил в ворота "Вердера" на 74-ой минуте матча. Это первый гол англичанина за "Баварию".

Ранее в матче он уже отдал голевую передачу на Лероя Сане на 4-ой минуте. Таким образом в своем первом официальном матче, в котором он вышел со старта, Кейн оформил 1+1 по системе гол+пас. Англичанин перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро без учета бонусов.

Следующий матч "Баврия" сыграет с "Аугсбургом" во 2-м туре Бундеслиги 27-го августа.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Харри Кейн
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