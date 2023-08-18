Вердер - Бавария 0:4. Кейн впечатляет в матче-открытии

Бундеслига, 1-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер - Бавария 0:4

Голы: Сане 4, 90, Кейн 74, Тель 90+4

"Бавария" начала защиту титула с уверенной победы на "Везерштадион". Азартная манера "Вердера" позволила гостям быстро решить проблему первого гола. Открыв счёт, "рекордмайстер" обеспечил себе комфортный сценарий матча и в итоге добился самой убедительной победы в эпоху Томаса Тухеля. Отдельной похвалы удостоился Харри Кейн, в дебютной матче в Бундеслиге продемонстрировав как свои бомбардирские, так и ассистентские навыки.

После провала в Суперкубке Тухель решился на серьёзные кадровые изменения. Ким уверенным камео недельной давности обеспечил себе место в старте, заменив де Лигта, который снова не лучшим образом входит в сезон. Мазрауи добавил остроты в сравнении с более осторожным впереди Паваром. Вернулся в старт Горецка, что мгновенно оживило Киммиха за счёт их сильного взаимопонимания. Наконец, Коман заменил травмированного Гнабри, а Кейн был готов выйти с основе.

Харри хватило всего несколько минут, чтобы проявить себя в полной красе. "Вердер" хоть пытался играть осторожно (по своим меркам), понимая исходящую от соперника угрозу, но задор и стремление идти в атаку у этой команды не отнять. Потому уже на четвёртой минуте хозяева пропустили разящую контратаку, в ходе которой Сане обыгрался в стенку с Кейном, после чего в отрыве легко завершил выпад голом.

Быстрый мяч замаскировал главную проблему "Баварии" с времён смены тренера – неубедительная игра в позиционной атаке. Отрезками "Вердер" всё же садился в оборону и "рекордмайстер" с трудом придумывал что-то в последней трети – хотя здесь немало помогали и индивидуальный талант взрывных вингеров, и частые позиционные огрехи бременцев. И всё же второй гол долго не шёл. Спасло положение желание "Вердера" вернуться в игру.

В последние 20 минут Бремен большим числом наваливался на чемпиона и тут же пропускал удар за ударом. Харри Кейну понадобился ровно один шанс, чтобы открыть счёт своим голам в новом клубе – очень контрастное в сравнении с перфомансом Теля в Суперкубке. "Вердер" в концовке откровенно посыпался: потому напоследок Сане оформил дубль, ещё раз показав свою отменную физическую форму и умение открываться, и даже Тель нашёл свой мяч.

Здорово оживил игру Мюллер в последние минут 10. Жаль, что Кейн на тот момент уже сидел на лавке – этим двоим явно будет о чём поговорить на поле по ходу сезона. Харри может оживить карьеру раумдойтера, которому все уже прочат скорый закат. Хотя и прогресс Мусиалы игнорировать трудно.

Вердер: Павленка – Пипер, Велькович, Фридль – Вайзер (Берк, 59), Биттенкурт (Шмид, 68), Линен (Гросс, 68), Штаге (Ковнацкий, 79), Юнг (Опиц, 79) – Фюллькруг, Дукш

Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Упамекано, Ким (де Лигт, 68), Дэвис – Киммих, Горецка (Лаймер, 79) – Сане, Мусиала (Мюллер, 84), Коман (Шупо-Мотинг, 84) – Кейн (Тель, 84)