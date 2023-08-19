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Бавария передумала продавать Павара Интеру
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" передумала продавать Бенжамена Павара в "Интер". Клуб сохранит игрока в команде на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что "Интер" предлагает за француза 35 миллионов евро с учетом бонусов, тогда как "Бавария" ожидает получить минимум 40 миллионов и чистыми. Клубы продолжали вести переговоры.
После матча с "Вердером" в клубе оказались от идеи продавать игрока в принципе. Примечательно, что Павар не вышел на поле, справа в защите матч отыграл Мазрауи.
Excl. News #Pavard: FC Bayern has decided that he will stay!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 18, 2023
Deal with @Inter is off! @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/vviju15gW3
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