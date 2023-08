Бавария передумала продавать Павара Интеру

"Бавария" передумала продавать Бенжамена Павара в "Интер". Клуб сохранит игрока в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что "Интер" предлагает за француза 35 миллионов евро с учетом бонусов, тогда как "Бавария" ожидает получить минимум 40 миллионов и чистыми. Клубы продолжали вести переговоры.

После матча с "Вердером" в клубе оказались от идеи продавать игрока в принципе. Примечательно, что Павар не вышел на поле, справа в защите матч отыграл Мазрауи.

Excl. News #Pavard: FC Bayern has decided that he will stay!



Deal with @Inter is off! @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/vviju15gW3