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Тухель: Слова "хороший" недостаточно, чтобы описать Харри Кейна

Германия
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Тренер поражен игрой нападающего

Тухель: Слова "хороший" недостаточно, чтобы описать Харри Кейна

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал победу над "Вердером" (4:0) в 1-м туре Бундеслиги 2023/24.

"Мы сыграли очень солидно от начала до конца, у нас не было взлетов и падений, и мы сделали свое дело. В течение десяти минут во втором тайме была фаза, когда мы действовали немного неряшливо. Но нам хватило терпения, чтобы пережить это. В итоге Мы хорошо объединили контроль мяча и быстрые атаки, я доволен тем, что мы не пропустили, мы все работали как одно целое и сделали хороший первый шаг.

Задача наших полузащитников много двигаться и быть на мяче, поэтому мы должны адаптироваться друг к другу. Киммих и Горецка сегодня здорово взаимодействовали.

Слова "хороший" недостаточно, чтобы описать Харри Кейна. Он – абсолютный топ. Его присутствие многое меняет. Он сразу начал с результативной передачи, а затем забил, и так может продолжаться и дальше", – сказал Тухель.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Томас Тухель Гарри Кейн
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Источник:
Sky Sports

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