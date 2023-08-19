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Кейн рассказал, рассчитывает ли получить Золотой мяч, играя за Баварию
Игрок собирается усердно работать
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн верит, что сможет выиграть "Золотой мяч" после перехода в новую команду.
"Многие люди говорят о трофеях и о том, почему я сюда приехал. Но, в конце концов, я сделал это для того, чтобы совершенствоваться и получить новый вызов благодаря необходимости выигрывать титулы каждый год и далеко заходить в Лиге чемпионов.
Если мы будем добывать трофеи, победим в ЛЧ, если мы выиграем в следующем году Чемпионат Европы, а я при этом буду много забивать, то получить "Золотой мяч" – вполне реально", - сказал игрок.
Напомним, во вчерашнем матче с "Вердером" Кейн отличился голом и ассистом за мюнхенский клуб.
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