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Кейн – о матче с Вердером: Болельщики с обеих сторон были невероятны

Германия
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Игрок ощутил разницу с матчами в Англии

Кейн – о матче с Вердером: Болельщики с обеих сторон были невероятны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Гарри Кейн поделился эмоциями после дебютного матча за мюнхенцев в рамках Бундеслиги против "Вердера" (4:0).

"Болельщики по обе стороны были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которой мне приходилось сталкиваться", – сказал Кейн.

Напомним, в игре против "Вердера" Кейн забил гол и отдал ассист.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Гарри Кейн
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Источник:
Daily Mail

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