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Кейн – о матче с Вердером: Болельщики с обеих сторон были невероятны
Игрок ощутил разницу с матчами в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Гарри Кейн поделился эмоциями после дебютного матча за мюнхенцев в рамках Бундеслиги против "Вердера" (4:0).
"Болельщики по обе стороны были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которой мне приходилось сталкиваться", – сказал Кейн.
Напомним, в игре против "Вердера" Кейн забил гол и отдал ассист.
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Источник:Daily Mail
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