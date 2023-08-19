Кейн – о матче с Вердером: Болельщики с обеих сторон были невероятны

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн поделился эмоциями после дебютного матча за мюнхенцев в рамках Бундеслиги против "Вердера" (4:0).

"Болельщики по обе стороны были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которой мне приходилось сталкиваться", – сказал Кейн.

Напомним, в игре против "Вердера" Кейн забил гол и отдал ассист.