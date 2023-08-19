Бундеслига. Яркий старт обновленного Байера, сверхубедительный Штутгарт и дурдом в Аугсбурге

Бундеслига. 1-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – РБ Лейпциг 3:2

Голы: Фримпонг 24, Та 35, Виртц 64 – Ольмо 39, Опенда 71

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг (Артур, 78), Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн (Гложек, 89), Виртц (Андрих, 75) – Бонифасе (Амири, 89)

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан, Орбан, Раум – Зайвальд (Люкеба, 62), Шлагер (Карвалью, 84) – Симонс (Кампль, 62), Ольмо (Поульсен, 62) – Вернер, Опенда (Форсберг, 75)

"Байер" впечатляюще стартовал в Бундеслиге, полностью оправдав высокие ожидания на сезон. "РБ Лейпциг" после разгрома "Баварии" в Суперкубке заслужил немало похвалы в свой адрес, но грамотная работа Хаби Алонсо уже в первом туре заставила эти голоса затихнуть. Леверкузен указал на ряд недостатков "красных быков" – уязвимость в билд-апе и проходной двор в опорной зоне.

"Байер" показывал блестящее качество игры в первый час, но ожидаемо поплыл под давлением в концовке, едва удержав заслуженную победу. В первый час Леверкузен поражал шириной своих качеств – качественный высокий прессинг, тухелевские смещения латералей в центр (Гримальдо под комбинации, Фримпонг под завершение) и смелые позиционные ротации на флангах, запутавших оборону РБ.

Ярко проявили себя практически все новички: Хофманн уходил вглубь поля, позволяя Фримпонгу смело атаковать коробку и частично разгрузил Виртца в созидании, что подарило Фло свободу впереди. Неслучайными вышли голы и Фримпонга, и Виртца – без Йонаса они были бы невозможны. Гримальдо вместе с Джакой классно менялись позициями на левом краю, но остальная часть команды не всегда была готова к их хитрому движению. Новый центрфорвард Бонифасе был ярче всех. 20 миллионов инвестиций выглядят оправданными на фоне разноплановости, которую может предложить нигериец. Такой себе микс Осимхена/Коло Муани с Аллером – хорошая пластика, выдающийся атлетизм и умение/желание подыграть партнёру. Если нигериец быстро сумеет залатать дыры в техническим мастерстве, то Алонсо получит очень сильную опцию впереди.

Всё это великолепие вылилось в заслуженную победу. Фримпонг и Виртц воспользовались свободой и забивали после фирменных контрвыпадов (отмечаем Коссуну в контрпрессинге, начавшего обе голевые комбинации). Был даже гол со стандарта, за которые Хаби Алонсо обещал премии в новой кампании – Та забил с корнера. Но о стандартах у своих ворот "Байер" забыл – отсюда и два пропущенных от Ольмо и дебютный мяч Опенды. Но настораживает даже не это (Алонсо умеет работать над игровыми недостатками), а характер команды. "РБ Лейпциг" не сдавался и едва не вытащил мёртвую игру, если бы не жуткий промах Опенды с нескольких метров. А всё потому, что хозяева под давлением традиционно поплыли.

В параллельных встречах экс-коуч "Байера" Херардо Сеоане начудил в своем дебютном матче у руля Гладбаха. "Боруссия" вышла с суицидальной парой опорников Нойхаус – Вайнгль, собираясь диктовать "Аугсбургу" свой футбол. Но "Аугсбург" быстро нащупал дыру в центре полузащиты соперника и перепарковал свой привычный автобус в чужой штрафной. Менхенгладбах был под серьёзными обстрелами, но чудеса Омлина на линии (достойный преемник Зоммера), сумасшедшая реализация (3 гола с первых 3 ударов) и выдающийся дебют чеха Томаша Чванчары (дубль) спасли ничью для гостей в безумном результативном матче.

"Штутгарт" выдал самый успешный свой матч за несколько лет, размазав "Бохум" за счёт дублей Гирасси и Силаса. Пока Себастьян Хёнесс выглядит настоящим мессией для "шваб", но истинную силу "мерседесов" увидим в битвах с более сильными оппонентами. "Фрайбург" традиционно стартовал с победы за счёт венгерских агентов – Шаллаи и Салаи. Второй оказался двойным агентом, забив в свои ворота. "Вольфсбург" легко переиграл новичков из "Хайденхайма" за счёт раннего дубля Йонаса Винда.

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Бохум 5:0

Голы: Гирасси 18, 77, Загаду 38, Силас 60, 67

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Боруссия М 4:4

Голы: Реджбечай 29, Бауэр 41, Михель 45+7 (п), Варгас 76 – Итакура 13, Чванчара 27, 90, Нгуму 37

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Фрайбург 1:2

Голы: Кабак 50 – Салаи 39 (аг), Шаллаи 45+3

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Хайденхайм 2:0

Голы: Винд 6, 27