Боруссия Д – Кёльн 1:0. Три очка на ровном месте

Бундеслига, 1-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Кёльн 1:0

Гол: Мален 88

Поздний гол Дониэлла Малена позволил "Боруссии" стартовать с победы в новом сезоне Бундеслиги. "Кёльн" оказал серьёзнейшее сопротивление прошлогоднему вице-чемпиону, не только нейтрализовав фаворита компактным средним блоком, но и не единожды угрожая воротам Кобеля. Откровенно блеклый старт Дортмунда. Качества игры далеко от идеала, но умение добывать результат команда сохранила.

Дортмунд сегодня презентовал всего двух новичков в стартовом составе, но кардинальные изменения в сравнении с весной бросались в глаза. В стартовом туре Терзич так и не дал ответов на вопрос, как команда собирается играть без Джуда Беллингема, ещё в начале лета укатившего в Мадрид. Кажется, неожиданный выход Ройса в стартовом составе призван был восполнить креативный дефицит команды, испарившийся с уходом Джуда.

Марко в первом тайме дважды удалось придумать комбинацию с другой светлой головой команды Брандтом, но на системном уровне у команды ничего не срасталось. Джан и Забитцер давали концерт под названием "построение атак" – первый просто терял мяч в самых немыслимых зонах, в то время как Марсель раздавал передачи прямиком в аут.

Потому "Кёльн" спокойно останавливал атаки хозяев ещё в зачатке, периодически выбегая в контратаки после глупых обрезок соперника. В итоге за продвижение атак в Дортмунде стал отвечать Хуммельс, но к его передачам через две линии соперник был готов, намертво закрыв адресаты Ройса и Брандта в таких эпизодах. Кроме опасного удара того же Хуммельса с углового BVB впереди не создали ровном делом ничего. У "козлов" же был опаснейший удар Зельке в контратаке, который рикошетом от Зюле приняла на себя перекладина.

После перерыва картина особо не изменилась. "Кёльн" стал выходить в атаки уже не через столба Зельке, который покинул поле из-за травмы, а через короткий пас. Дортмунд так плохо реагировал на потери, что гости вполне могли себе это позволить, несмотря на не самый высокий технический арсенал. Заменивший Зельке Адамян имел два лучший момента матча. В первом эпизоде армянин имел убойный шанс после комбинации по правому краю, но пробил в Кобеля с линии вратарской. Во втором Адамян уже бил головой – подача снова шла с правого края.

Всё это стало возможно из-за перманентных провалов Бенсебайни в обороне. "Козлы" явно метили в его зону и делали всё, чтобы подчеркнуть его слабости, проведя более половины атак через этот край. Но и сам алжирец выступил абсолютно катастрофично – особенно эпичным вышел момент, где Бенсебайни спорил с боковым по поводу аута, в то время как "козлы" проводили опаснейшую атаку, которая едва не закончилась пушкой Любичича издали.

В этом время Терзич просто увеличивал количество атакующих игроков на поле, но никак этим не менял рисунок матча. Разве что ещё больше расшатывал сомнительный игровой баланс своей команды. Апогеем стал эпизод, где Байно-Гиттенс готовился выходить на поле, но в последний момент тренер передумал выпускать англичанина.

Дело близилось в финалу, где BVB должны были с радостью принимать ничью, как Мален объявился на дальней штанге на угловом, и распорядился редким шансом наилучшим образом. 1:0. Так Дортмунду даже в прошлой кампании редко везло. Команде срочно нужны новые идеи.

Боруссия: Кобель – Рюэрсон (Азар, 84), Зюле, Хуммельс, Бенсебайни (Вольф, 84) – Забитцер, Джан (Нмеча, 59) – Мален, Ройс (Адейеми, 70), Брандт – Аллер (Мукоко, 59)

Кёльн: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Пакярада – Любичич, Мартель – Карстенсен, Кайнц (Олесен, 66), Вальдшмидт (Финкграфе, 66) – Зельке (Адамян, 52)