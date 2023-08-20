Айнтрахт не готов продать Коло Муани в ПСЖ за 65 млн

"Пари Сен-Жермен" хочет подписать нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани.

Французский клуб уже сделал первое предложение по трансферу немецкого нападающего. Парижане предлагают за 24-летнего игрока 65 миллионов евро.

Однако, как сообщает немецкое издание Bild, франкфуртцы отклонят данное предложение "ПСЖ", так как хотят получить за футболиста 100 млн.

В прошлом сезоне на клубном уровне Коло Муани провел 45 матчей, забил 23 гола и оформил 14 ассистов.