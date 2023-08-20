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Айнтрахт не готов продать Коло Муани в ПСЖ за 65 млн

Германия
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Немецкий клуб хочет большую сумму за своего нападающего

Айнтрахт не готов продать Коло Муани в ПСЖ за 65 млн

Фото: Getty Images

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" хочет подписать нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани.

Французский клуб уже сделал первое предложение по трансферу немецкого нападающего. Парижане предлагают за 24-летнего игрока 65 миллионов евро.

Однако, как сообщает немецкое издание Bild, франкфуртцы отклонят данное предложение "ПСЖ", так как хотят получить за футболиста 100 млн.

В прошлом сезоне на клубном уровне Коло Муани провел 45 матчей, забил 23 гола и оформил 14 ассистов.

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В статье: Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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