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Айнтрахт не готов продать Коло Муани в ПСЖ за 65 млн
Немецкий клуб хочет большую сумму за своего нападающего
Фото: Getty Images
"Пари Сен-Жермен" хочет подписать нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани.
Французский клуб уже сделал первое предложение по трансферу немецкого нападающего. Парижане предлагают за 24-летнего игрока 65 миллионов евро.
Однако, как сообщает немецкое издание Bild, франкфуртцы отклонят данное предложение "ПСЖ", так как хотят получить за футболиста 100 млн.
В прошлом сезоне на клубном уровне Коло Муани провел 45 матчей, забил 23 гола и оформил 14 ассистов.
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Источник:Bild
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