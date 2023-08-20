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Айнтрахт – Дармштадт 1:0. Коло Муани решает исход дерби Гессена

Германия
(1 голосов)

Новичок попил крови у "орлов"

Айнтрахт – Дармштадт 1:0. Коло Муани решает исход дерби Гессена

Фото: SC Darmstadt 98

Новина українською

Бундеслига. 1-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Дармштадт 1:0

Гол: Коло Муани 40

Айнтрахт: Трапп – Тута (Хасебе, 65), Кох, Пачо – Эбимбе, Схири, Роде (Якич, 6), Макс – Линдстрём (Нганкам, 84), Гётце (Бута, 84) – Коло Муани (Мармуш, 84)

Дармштадт: Шуэн – Кларер, Циммерманн, Маглица (Шнелльхардт, 76) – Карич, Мелем (Ману, 76), Холланд, Нюрнбергер – Вильхельмссон (Стоилкович, 62), Хонзак (Франьич 90+2) – Хорнби (Пфайффер, 62)

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Дармштадт Рандаль Коло Муани
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