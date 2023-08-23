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Бавария собирается подписать голкипера Маккаби Тель-Авив

Германия
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Основной голкипер сборной Израиля U-21

Бавария собирается подписать голкипера Маккаби Тель-Авив

Фото: twitter.com/UEFAUnder21

Новина українською

"Бавария" почти договорилась о трансфере голкипера "Маккаби Тель-Авив" Даниэля Переца. "Мюнхенцы" заплатят за вратаря сумму близкую к 5 миллионам евро.

Гражданин Израиля подпишет контракт до лета 2027-го.

Перец был основным вратарем сборной Израиля U-21 на чемпионате Европы этим летом. Тогда национальная команда дошла до полуфинала турнира. Причем в полуфинале, когда сборная разгромно уступила Англии (0:3), Перец не играл.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Бавария (Мюнхен)
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