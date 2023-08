Бавария собирается подписать голкипера Маккаби Тель-Авив

"Бавария" почти договорилась о трансфере голкипера "Маккаби Тель-Авив" Даниэля Переца. "Мюнхенцы" заплатят за вратаря сумму близкую к 5 миллионам евро.

Гражданин Израиля подпишет контракт до лета 2027-го.

Перец был основным вратарем сборной Израиля U-21 на чемпионате Европы этим летом. Тогда национальная команда дошла до полуфинала турнира. Причем в полуфинале, когда сборная разгромно уступила Англии (0:3), Перец не играл.

❗️ℹ️ Daniel #Peretz: FC Bayern & Maccabi Tel Aviv are close to find an agreement now - after good talks in the last hours.



➡️ Transfer fee: Around €5m with add-ons included

➡️ Contract until 2027 as reported. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/hjEw4ZLaPu