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Бавария собирается подписать голкипера Маккаби Тель-Авив
Основной голкипер сборной Израиля U-21
Фото: twitter.com/UEFAUnder21
"Бавария" почти договорилась о трансфере голкипера "Маккаби Тель-Авив" Даниэля Переца. "Мюнхенцы" заплатят за вратаря сумму близкую к 5 миллионам евро.
Гражданин Израиля подпишет контракт до лета 2027-го.
Перец был основным вратарем сборной Израиля U-21 на чемпионате Европы этим летом. Тогда национальная команда дошла до полуфинала турнира. Причем в полуфинале, когда сборная разгромно уступила Англии (0:3), Перец не играл.
❗️ℹ️ Daniel #Peretz: FC Bayern & Maccabi Tel Aviv are close to find an agreement now - after good talks in the last hours.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 22, 2023
➡️ Transfer fee: Around €5m with add-ons included
➡️ Contract until 2027 as reported. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/hjEw4ZLaPu
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