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Бавария заинтересована в трансфере молодого защитника сборной Германии

Германия
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Белла-Кочап может вернуться в чемпионат Германии

Бавария заинтересована в трансфере молодого защитника сборной Германии

neunzigplus

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап может вернуться в чемпионат Германии.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, "Бавария" интересуется 21-летним немцем, которого также хочет заполучить дортмундская "Боруссия".

Мюнхенский клуб привлекает универсальность молодого футболиста, сыгравшего два матча за сборную Германии.

Белла-Кочап прошлым летом перебрался в Англию из "Бохума". За год в английском клубе он сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

По данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн. евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Florian Plettenberg

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