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Бавария заинтересована в трансфере молодого защитника сборной Германии
Белла-Кочап может вернуться в чемпионат Германии
neunzigplus
Защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап может вернуться в чемпионат Германии.
Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, "Бавария" интересуется 21-летним немцем, которого также хочет заполучить дортмундская "Боруссия".
Мюнхенский клуб привлекает универсальность молодого футболиста, сыгравшего два матча за сборную Германии.
Белла-Кочап прошлым летом перебрался в Англию из "Бохума". За год в английском клубе он сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.
По данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн. евро.
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