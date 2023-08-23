Бавария заинтересована в трансфере молодого защитника сборной Германии

Защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап может вернуться в чемпионат Германии.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, "Бавария" интересуется 21-летним немцем, которого также хочет заполучить дортмундская "Боруссия".

Мюнхенский клуб привлекает универсальность молодого футболиста, сыгравшего два матча за сборную Германии.

Белла-Кочап прошлым летом перебрался в Англию из "Бохума". За год в английском клубе он сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

По данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн. евро.